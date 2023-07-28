https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886989243.html
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере кибербезопасности
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере кибербезопасности
Россия и Африка будут укреплять сотрудничество в сфере информационной и кибербезопасности, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:41
2023-07-28T20:41
2023-07-28T20:41
технологии
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут укреплять сотрудничество в сфере информационной и кибербезопасности, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Информационные и коммуникационные технологии... Укреплять сотрудничество и стимулировать наращивание потенциала в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, проводить совместные исследования и разработки, касающиеся интерактивных цифровых средств массовой информации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230728/tsentry-1886988277.html
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технологии, россия, африка, форум "россия — африка"
Технологии, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере кибербезопасности
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере информационной и кибербезопасности