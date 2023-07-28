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В администрации Балашихи опровергли данные о задержании замглавы города - РИА Новости, 28.07.2023
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14:47 28.07.2023 (обновлено: 14:48 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/balashikha-1886865532.html
В администрации Балашихи опровергли данные о задержании замглавы города
В администрации Балашихи опровергли данные о задержании замглавы города - РИА Новости, 28.07.2023
В администрации Балашихи опровергли данные о задержании замглавы города
Информация о задержании замглавы администрации подмосковной Балашихи Евгении Сироты не соответствует действительности, сообщила администрация города. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:47
2023-07-28T14:48
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Информация о задержании замглавы администрации подмосковной Балашихи Евгении Сироты не соответствует действительности, сообщила администрация города. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о задержании Сироты по делу о махинациях с землей. "Информация о задержаниях сотрудников администрации городского округа Балашиха не является достоверной. В настоящий момент все сотрудники администрации, в том числе заместители главы, находятся на рабочих местах и выполняют служебные обязанности", - говорится на сайте администрации. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Сирота проходит по делу в качестве свидетеля.
https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html
https://ria.ru/20230329/simonenko-1861658756.html
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происшествия, балашиха
Происшествия, Балашиха
В администрации Балашихи опровергли данные о задержании замглавы города

В администрации Балашихи опровергли сообщения о задержании замглавы города Евгении Сироты

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Информация о задержании замглавы администрации подмосковной Балашихи Евгении Сироты не соответствует действительности, сообщила администрация города.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил о задержании Сироты по делу о махинациях с землей.
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"Информация о задержаниях сотрудников администрации городского округа Балашиха не является достоверной. В настоящий момент все сотрудники администрации, в том числе заместители главы, находятся на рабочих местах и выполняют служебные обязанности", - говорится на сайте администрации.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Сирота проходит по делу в качестве свидетеля.
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