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В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией - РИА Новости, 28.07.2023
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15:38 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/aviatsiya-1886877923.html
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией - РИА Новости, 28.07.2023
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией
Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:38
2023-07-28T15:38
совет федерации рф
александр башкин
республика алтай
общество
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение вертолета с туристами на Алтае. "Я думаю, что следует усилить контроль за частной авиацией. Максимальное количество авиапроисшествий происходит или с частными самолетами и вертолетами, либо у мелких авиапредприятий. Специалисты в каждом случае разбираются, но в целом, причины очевидны", - сказал сенатор. Он отметил, что чаще всего трагедии происходят или из-за недостаточного уровня обслуживания техники, чаще устаревшей, или из-за низкого уровня подготовки и поддержания квалификации пилотов и авиаперсонала. "Вот здесь усиление контроля уместно", - подчеркнул Башкин. В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли четыре человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.
https://ria.ru/20230727/krushenie-1886639021.html
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совет федерации рф, александр башкин, республика алтай, общество
Совет Федерации РФ, Александр Башкин, Республика Алтай, Общество
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией

Сенатор Башкин призвал усилить контроль частной авиации после крушения вертолета на Алтае

© iStock.com / Oleg MarchakЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© iStock.com / Oleg Marchak
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение вертолета с туристами на Алтае.
"Я думаю, что следует усилить контроль за частной авиацией. Максимальное количество авиапроисшествий происходит или с частными самолетами и вертолетами, либо у мелких авиапредприятий. Специалисты в каждом случае разбираются, но в целом, причины очевидны", - сказал сенатор.
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Он отметил, что чаще всего трагедии происходят или из-за недостаточного уровня обслуживания техники, чаще устаревшей, или из-за низкого уровня подготовки и поддержания квалификации пилотов и авиаперсонала.
"Вот здесь усиление контроля уместно", - подчеркнул Башкин.
В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли четыре человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.
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Совет Федерации РФАлександр БашкинРеспублика АлтайОбщество
 
 
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