https://ria.ru/20230728/aviatsiya-1886877923.html

В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией

В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией - РИА Новости, 28.07.2023

В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией

Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:38

2023-07-28T15:38

2023-07-28T15:38

совет федерации рф

александр башкин

республика алтай

общество

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение вертолета с туристами на Алтае. "Я думаю, что следует усилить контроль за частной авиацией. Максимальное количество авиапроисшествий происходит или с частными самолетами и вертолетами, либо у мелких авиапредприятий. Специалисты в каждом случае разбираются, но в целом, причины очевидны", - сказал сенатор. Он отметил, что чаще всего трагедии происходят или из-за недостаточного уровня обслуживания техники, чаще устаревшей, или из-за низкого уровня подготовки и поддержания квалификации пилотов и авиаперсонала. "Вот здесь усиление контроля уместно", - подчеркнул Башкин. В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли четыре человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.

https://ria.ru/20230727/krushenie-1886639021.html

https://ria.ru/20230625/samolet-1880337506.html

республика алтай

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

совет федерации рф, александр башкин, республика алтай, общество