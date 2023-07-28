https://ria.ru/20230728/aviatsiya-1886877923.html
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией - РИА Новости, 28.07.2023
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией
Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:38
2023-07-28T15:38
2023-07-28T15:38
совет федерации рф
александр башкин
республика алтай
общество
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение вертолета с туристами на Алтае. "Я думаю, что следует усилить контроль за частной авиацией. Максимальное количество авиапроисшествий происходит или с частными самолетами и вертолетами, либо у мелких авиапредприятий. Специалисты в каждом случае разбираются, но в целом, причины очевидны", - сказал сенатор. Он отметил, что чаще всего трагедии происходят или из-за недостаточного уровня обслуживания техники, чаще устаревшей, или из-за низкого уровня подготовки и поддержания квалификации пилотов и авиаперсонала. "Вот здесь усиление контроля уместно", - подчеркнул Башкин. В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли четыре человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.
https://ria.ru/20230727/krushenie-1886639021.html
https://ria.ru/20230625/samolet-1880337506.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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совет федерации рф, александр башкин, республика алтай, общество
Совет Федерации РФ, Александр Башкин, Республика Алтай, Общество
В Совфеде предложили усилить контроль за частной авиацией
Сенатор Башкин призвал усилить контроль частной авиации после крушения вертолета на Алтае
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Необходимо усилить контроль за частной авиацией, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя крушение вертолета с туристами на Алтае.
"Я думаю, что следует усилить контроль за частной авиацией. Максимальное количество авиапроисшествий происходит или с частными самолетами и вертолетами, либо у мелких авиапредприятий. Специалисты в каждом случае разбираются, но в целом, причины очевидны", - сказал сенатор.
В Сети появилось видео момента крушения вертолета на Алтае
Он отметил, что чаще всего трагедии происходят или из-за недостаточного уровня обслуживания техники, чаще устаревшей, или из-за низкого уровня подготовки и поддержания квалификации пилотов и авиаперсонала.
"Вот здесь усиление контроля уместно", - подчеркнул Башкин.
В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай
произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли четыре человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье