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Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2023
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11:42 28.07.2023 (обновлено: 11:50 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ates-1886802973.html
Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков
Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2023
Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков
Приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС в Кремле вряд ли будут ждать, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала, сообщил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:42
2023-07-28T11:50
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
атэс
саммит атэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС в Кремле вряд ли будут ждать, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, предложив дождаться официальных заявлений.Ранее The Washington Post сообщила, что власти США якобы не планируют приглашать Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско."Газеты не надо слушать, надо ждать официального заявления. Во-первых, до этого ещё достаточно далеко, у нас много важных мероприятий, ...в том числе на высшем уровне. Это первое. А во-вторых, это, конечно, не то приглашение, которое мы будем ждать, очевидно", - сказал Песков журналистам."У нас ещё просто руки до этого не дошли. Да и пока не было никаких новостей на этот счёт", - добавил он в ответ на вопрос, принято ли решение России на этот счёт.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, атэс, саммит атэс
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, АТЭС, Саммит АТЭС
Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков

Песков заявил, что Россия вряд ли будет ждать приглашения на саммит АТЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС в Кремле вряд ли будут ждать, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, предложив дождаться официальных заявлений.
Ранее The Washington Post сообщила, что власти США якобы не планируют приглашать Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.
"Газеты не надо слушать, надо ждать официального заявления. Во-первых, до этого ещё достаточно далеко, у нас много важных мероприятий, ...в том числе на высшем уровне. Это первое. А во-вторых, это, конечно, не то приглашение, которое мы будем ждать, очевидно", - сказал Песков журналистам.
"У нас ещё просто руки до этого не дошли. Да и пока не было никаких новостей на этот счёт", - добавил он в ответ на вопрос, принято ли решение России на этот счёт.
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РоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковАТЭССаммит АТЭС
 
 
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