https://ria.ru/20230728/ates-1886802973.html

Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков

Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2023

Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков

Приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС в Кремле вряд ли будут ждать, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала, сообщил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:42

2023-07-28T11:42

2023-07-28T11:50

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

атэс

саммит атэс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС в Кремле вряд ли будут ждать, никаких решений о возможном участии Россия пока не принимала, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, предложив дождаться официальных заявлений.Ранее The Washington Post сообщила, что власти США якобы не планируют приглашать Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско."Газеты не надо слушать, надо ждать официального заявления. Во-первых, до этого ещё достаточно далеко, у нас много важных мероприятий, ...в том числе на высшем уровне. Это первое. А во-вторых, это, конечно, не то приглашение, которое мы будем ждать, очевидно", - сказал Песков журналистам."У нас ещё просто руки до этого не дошли. Да и пока не было никаких новостей на этот счёт", - добавил он в ответ на вопрос, принято ли решение России на этот счёт.

https://ria.ru/20221212/ates-1838071556.html

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Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, атэс, саммит атэс