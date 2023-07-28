https://ria.ru/20230728/ataka-1886856518.html

На Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника

На Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника - РИА Новости, 28.07.2023

На Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника

Вооруженные силы (ВС) РФ наступают на краснолиманском направлении, захватывая опорные пункты войск Украины, продвигаются вглубь обороны противника, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:06

2023-07-28T14:06

2023-07-28T14:26

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ наступают на краснолиманском направлении, захватывая опорные пункты войск Украины, продвигаются вглубь обороны противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", - сказали в Минобороны.Кроме того, уточнили в ведомстве, "западнее населенного пункта Житловка Луганской Народной Республики отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на 3 километра".В ведомстве также сообщили, что грамотным построением обороны и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.Умелым применением современных средств поражения подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР, Нововодяное, Червоная Диброва и Кременная ЛНР."Общие потери противника на краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html

https://ria.ru/20230728/udar-1886842483.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, безопасность