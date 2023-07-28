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"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние" - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
19:51 28.07.2023 (обновлено: 20:54 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/arkhstoyanie-1886849472.html
"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние"
"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние" - РИА Новости, 28.07.2023
"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние"
Темой фестиваля "Архстояние-2023" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области стала "Игра в предсказания". В пятницу и все выходные там действительно будут... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:51
2023-07-28T20:54
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никола-ленивец
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Темой фестиваля "Архстояние-2023" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области стала "Игра в предсказания". В пятницу и все выходные там действительно будут "ванговать" и оставлять послания в 2050 год. Еще на фестивале можно посмотреть, как выглядит дом-обелиск или "дом, не защищающий ни от чего", принять участие в исследовательских прогулках, арт-квестах и увидеть необычные спектакли. Подробнее о том, что ждет гостей "Архстояния", — в фотоленте РИА Новости.
никола-ленивец
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"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние"

"Погадаем?" Что ждет гостей на фестивале "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Темой фестиваля "Архстояние-2023" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области стала "Игра в предсказания". В пятницу и все выходные там действительно будут "ванговать" и оставлять послания в 2050 год. Еще на фестивале можно посмотреть, как выглядит дом-обелиск или "дом, не защищающий ни от чего", принять участие в исследовательских прогулках, арт-квестах и увидеть необычные спектакли. Подробнее о том, что ждет гостей "Архстояния", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"В этом году у нас новая история, — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин. — Мы работаем с галереями, институтами, образовательными учреждениями". Часть фестиваля — арт-кемпы. Гостей ждет квест в поисках произведений искусства от современных авторов из Самары; трехактный перформанс о путешествии черного петуха и человека по лесу; "сеновал", посвященный взаимосвязи искусства и видеоигр; исследовательские прогулки; сад растений с Кольского полуострова; коллективные танцевальные лаборатории.

Актеры театра Пух и прах на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

"В этом году у нас новая история, — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин. — Мы работаем с галереями, институтами, образовательными учреждениями". Часть фестиваля — арт-кемпы. Гостей ждет квест в поисках произведений искусства от современных авторов из Самары; трехактный перформанс о путешествии черного петуха и человека по лесу; "сеновал", посвященный взаимосвязи искусства и видеоигр; исследовательские прогулки; сад растений с Кольского полуострова; коллективные танцевальные лаборатории.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Возле объектов — спектакли. Например, дом-обелиск. Это "Проект Катарсис" от АБ Katarsis. "Мы задумали целый квартал — "Русское идеальное", и арт-дом в него войдет", — поясняет Антон Кочуркин. Часть квартала уже есть, например, "Вилла ПО-2" Александра Бродского. Или дом в форме трубы от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. "Когда мы думали, как одним словом описать нашу жизнь, решили: мы живем в обелиске. Из века в век жертвуя какими-то вещами, удобствами ради будущего, которое все откладывается", — говорят авторы проекта Петр Советников и Вера Степанская. У дома — а в нем можно жить — два этажа: первый в цоколе, вход как в подвал. Внутри длинное окно, стол с двумя скамейками, небольшая кухонька. Наверху — пустое пространство и только окно в потолке. "На первом этаже мог бы жить Илья Обломов, а на втором — Андрей Болконский" — так "расселили" архитекторы известных литературных героев.

Актеры театра Пух и прах на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Возле объектов — спектакли. Например, дом-обелиск. Это "Проект Катарсис" от АБ Katarsis. "Мы задумали целый квартал — "Русское идеальное", и арт-дом в него войдет", — поясняет Антон Кочуркин. Часть квартала уже есть, например, "Вилла ПО-2" Александра Бродского. Или дом в форме трубы от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. "Когда мы думали, как одним словом описать нашу жизнь, решили: мы живем в обелиске. Из века в век жертвуя какими-то вещами, удобствами ради будущего, которое все откладывается", — говорят авторы проекта Петр Советников и Вера Степанская. У дома — а в нем можно жить — два этажа: первый в цоколе, вход как в подвал. Внутри длинное окно, стол с двумя скамейками, небольшая кухонька. Наверху — пустое пространство и только окно в потолке. "На первом этаже мог бы жить Илья Обломов, а на втором — Андрей Болконский" — так "расселили" архитекторы известных литературных героев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фестивале проходили перформансы от театра "Пух и прах" — "Что день грядущий мне готовит?".

Участница проекта Катарсис выступает на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

На фестивале проходили перформансы от театра "Пух и прах" — "Что день грядущий мне готовит?".

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Ответ на этот вопрос дают в "Павильоне предсказаний" — проекте архитектора Антона Кочуркина и художника Яна Калнберзина. Желтое облако — символ технологий, окружающих нас: Wi-Fi, облачное хранение данных. Этому противостоит что-то вечное, устойчивое. Тут это сталагмит, напечатанный на 3D из бетона.

Участники проекта Катарсис выступают на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Ответ на этот вопрос дают в "Павильоне предсказаний" — проекте архитектора Антона Кочуркина и художника Яна Калнберзина. Желтое облако — символ технологий, окружающих нас: Wi-Fi, облачное хранение данных. Этому противостоит что-то вечное, устойчивое. Тут это сталагмит, напечатанный на 3D из бетона.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В облаке гости получат глобальное предсказание. Увы, перспективы из-за перепотребления нерадостные. Но с помощью специальной программы можно как бы управлять будущим. В бетонной части, куда вход по одному, гостей ждет личное предсказание, сгенерированное искусственным интеллектом. Нужно просто протянуть руку к экрану, находящемуся внутри.

Посетительница в павильоне предсказаний на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

В облаке гости получат глобальное предсказание. Увы, перспективы из-за перепотребления нерадостные. Но с помощью специальной программы можно как бы управлять будущим. В бетонной части, куда вход по одному, гостей ждет личное предсказание, сгенерированное искусственным интеллектом. Нужно просто протянуть руку к экрану, находящемуся внутри.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Воздухопровод" от арт-группы "Алыча" планирует позже принимать гостей. Это, можно сказать, дом-антиутопия. "Мы задумались о будущем и увидели такую антиутопию: воздух стал доступен узкой группе очень богатых людей, — рассказывают создатели работы. — В этом доме можно почувствовать себя диггером, который ворует воздух". Презентация сопровождалась довольно страшным спектаклем. Но конец — хороший.

Участники арт-группы Алыча выступают на международном фестиваля ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

"Воздухопровод" от арт-группы "Алыча" планирует позже принимать гостей. Это, можно сказать, дом-антиутопия. "Мы задумались о будущем и увидели такую антиутопию: воздух стал доступен узкой группе очень богатых людей, — рассказывают создатели работы. — В этом доме можно почувствовать себя диггером, который ворует воздух". Презентация сопровождалась довольно страшным спектаклем. Но конец — хороший.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В "Павильоне заблуждений" от Ирины Кориной и Ильи Вознесенского — свой перформанс. Все традиции гадания соблюдены: и башмачки летят, и парни отвечают на вопрос "Как тебя зовут?". Концовка удивляет.

Участники перформанса возле павильона заблуждений на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

В "Павильоне заблуждений" от Ирины Кориной и Ильи Вознесенского — свой перформанс. Все традиции гадания соблюдены: и башмачки летят, и парни отвечают на вопрос "Как тебя зовут?". Концовка удивляет.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Мы хотели сделать дом, который создает впечатление, что там можно укрыться хотя бы от дождя. Но это — безнадежная надежда: нет стен, нет крыши", — объясняет Ирина Корина. По ее словам, возможно, через год внутри образуется новый дом, где можно будет ночевать, от чего-нибудь укрыться. Пока же в "Павильоне заблуждений" поэты читают стихи.

Участница поэтического перформанса на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

"Мы хотели сделать дом, который создает впечатление, что там можно укрыться хотя бы от дождя. Но это — безнадежная надежда: нет стен, нет крыши", — объясняет Ирина Корина. По ее словам, возможно, через год внутри образуется новый дом, где можно будет ночевать, от чего-нибудь укрыться. Пока же в "Павильоне заблуждений" поэты читают стихи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сцена мистического спектакля театра "Пух и прах" — "Сон Татьяны. Гадание" — это и лес, и арт-объекты. Зрители порой находятся внутри действия — в пространстве зачарованного леса, где оживают персонажи сна, на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале каждый зритель получит свое личное предсказание.

Участники перформанса на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Сцена мистического спектакля театра "Пух и прах" — "Сон Татьяны. Гадание" — это и лес, и арт-объекты. Зрители порой находятся внутри действия — в пространстве зачарованного леса, где оживают персонажи сна, на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале каждый зритель получит свое личное предсказание.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Возле арт-объекта "Сфера" перформанс-шествие "Косандра" представляет Ульяна Подкорытова. Специально к фестивалю художница создала 20-метровую косу, которая теперь путешествует по парку, давая гостям предсказания. В перерывах она дремлет, обвиваясь вокруг разных объектов. В это время на ней можно сидеть, валяться и спать.

Арт-объект Косандра художницы Ульяны Подкорытовой на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Возле арт-объекта "Сфера" перформанс-шествие "Косандра" представляет Ульяна Подкорытова. Специально к фестивалю художница создала 20-метровую косу, которая теперь путешествует по парку, давая гостям предсказания. В перерывах она дремлет, обвиваясь вокруг разных объектов. В это время на ней можно сидеть, валяться и спать.

© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Солнечный калейдоскоп" и в дождливую погоду удивит яркими красками. Загляните в трубу.

Также в программе фестиваля: лекции, мастер-классы, уроки в "Шатре друзей" и в "Свадебном павильоне". События будут посвящены восприятию времени — личного и исторического, ускоренного и замедленного, прошедшего и настоящего, будущего простого и будущего продолженного.

Посетительница у инсталляции Солнечный калейдоскоп на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Инсталляция "Солнечный калейдоскоп" и в дождливую погоду удивит яркими красками. Загляните в трубу.

Также в программе фестиваля: лекции, мастер-классы, уроки в "Шатре друзей" и в "Свадебном павильоне". События будут посвящены восприятию времени — личного и исторического, ускоренного и замедленного, прошедшего и настоящего, будущего простого и будущего продолженного.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Свой проект представил и Пушкинский музей. "Ю" — молодежное направление ГМИИ. "Аквариум" — финальная точка программы-прогулки "В поисках предсказаний". Ее цель — показать, как можно иначе смотреть на произведения искусства. Участники напишут тексты откровений, которые потом отправятся в капсулу времени.

Перформанс В поисках предсказания на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Свой проект представил и Пушкинский музей. "Ю" — молодежное направление ГМИИ. "Аквариум" — финальная точка программы-прогулки "В поисках предсказаний". Ее цель — показать, как можно иначе смотреть на произведения искусства. Участники напишут тексты откровений, которые потом отправятся в капсулу времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Послания в 2050 год — ключевая точка фестиваля. Архитектор Алексей Козырь создал "Капсулу предсказаний" — гигантский контейнер размером 2,5 на шесть метров. Металлический объект снаружи украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории парка "Никола-Ленивец", внутри же — хранилище со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка — всего 1550 записок в будущее. Герметичную капсулу (морской контейнер) закопают, а поднимут на поверхность только в 2050 году.

Посетители на международном фестивале ландшафтных объектов Архстояние - 2023 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Послания в 2050 год — ключевая точка фестиваля. Архитектор Алексей Козырь создал "Капсулу предсказаний" — гигантский контейнер размером 2,5 на шесть метров. Металлический объект снаружи украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории парка "Никола-Ленивец", внутри же — хранилище со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка — всего 1550 записок в будущее. Герметичную капсулу (морской контейнер) закопают, а поднимут на поверхность только в 2050 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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