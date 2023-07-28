"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние"

Возле объектов — спектакли. Например, дом-обелиск. Это "Проект Катарсис" от АБ Katarsis. "Мы задумали целый квартал — "Русское идеальное", и арт-дом в него войдет", — поясняет Антон Кочуркин. Часть квартала уже есть, например, "Вилла ПО-2" Александра Бродского. Или дом в форме трубы от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. "Когда мы думали, как одним словом описать нашу жизнь, решили: мы живем в обелиске. Из века в век жертвуя какими-то вещами, удобствами ради будущего, которое все откладывается", — говорят авторы проекта Петр Советников и Вера Степанская. У дома — а в нем можно жить — два этажа: первый в цоколе, вход как в подвал. Внутри длинное окно, стол с двумя скамейками, небольшая кухонька. Наверху — пустое пространство и только окно в потолке. "На первом этаже мог бы жить Илья Обломов, а на втором — Андрей Болконский" — так "расселили" архитекторы известных литературных героев.