"Игра в предсказание": в "Никола-Ленивце" открылся фестиваль "Архстояние"

"Погадаем?" Что ждет гостей на фестивале "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец"
"В этом году у нас новая история, — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин. — Мы работаем с галереями, институтами, образовательными учреждениями". Часть фестиваля — арт-кемпы. Гостей ждет квест в поисках произведений искусства от современных авторов из Самары; трехактный перформанс о путешествии черного петуха и человека по лесу; "сеновал", посвященный взаимосвязи искусства и видеоигр; исследовательские прогулки; сад растений с Кольского полуострова; коллективные танцевальные лаборатории.
"В этом году у нас новая история, — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин. — Мы работаем с галереями, институтами, образовательными учреждениями". Часть фестиваля — арт-кемпы. Гостей ждет квест в поисках произведений искусства от современных авторов из Самары; трехактный перформанс о путешествии черного петуха и человека по лесу; "сеновал", посвященный взаимосвязи искусства и видеоигр; исследовательские прогулки; сад растений с Кольского полуострова; коллективные танцевальные лаборатории.
Возле объектов — спектакли. Например, дом-обелиск. Это "Проект Катарсис" от АБ Katarsis. "Мы задумали целый квартал — "Русское идеальное", и арт-дом в него войдет", — поясняет Антон Кочуркин. Часть квартала уже есть, например, "Вилла ПО-2" Александра Бродского. Или дом в форме трубы от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. "Когда мы думали, как одним словом описать нашу жизнь, решили: мы живем в обелиске. Из века в век жертвуя какими-то вещами, удобствами ради будущего, которое все откладывается", — говорят авторы проекта Петр Советников и Вера Степанская. У дома — а в нем можно жить — два этажа: первый в цоколе, вход как в подвал. Внутри длинное окно, стол с двумя скамейками, небольшая кухонька. Наверху — пустое пространство и только окно в потолке. "На первом этаже мог бы жить Илья Обломов, а на втором — Андрей Болконский" — так "расселили" архитекторы известных литературных героев.
Возле объектов — спектакли. Например, дом-обелиск. Это "Проект Катарсис" от АБ Katarsis. "Мы задумали целый квартал — "Русское идеальное", и арт-дом в него войдет", — поясняет Антон Кочуркин. Часть квартала уже есть, например, "Вилла ПО-2" Александра Бродского. Или дом в форме трубы от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. "Когда мы думали, как одним словом описать нашу жизнь, решили: мы живем в обелиске. Из века в век жертвуя какими-то вещами, удобствами ради будущего, которое все откладывается", — говорят авторы проекта Петр Советников и Вера Степанская. У дома — а в нем можно жить — два этажа: первый в цоколе, вход как в подвал. Внутри длинное окно, стол с двумя скамейками, небольшая кухонька. Наверху — пустое пространство и только окно в потолке. "На первом этаже мог бы жить Илья Обломов, а на втором — Андрей Болконский" — так "расселили" архитекторы известных литературных героев.
На фестивале проходили перформансы от театра "Пух и прах" — "Что день грядущий мне готовит?".
На фестивале проходили перформансы от театра "Пух и прах" — "Что день грядущий мне готовит?".
Ответ на этот вопрос дают в "Павильоне предсказаний" — проекте архитектора Антона Кочуркина и художника Яна Калнберзина. Желтое облако — символ технологий, окружающих нас: Wi-Fi, облачное хранение данных. Этому противостоит что-то вечное, устойчивое. Тут это сталагмит, напечатанный на 3D из бетона.
Ответ на этот вопрос дают в "Павильоне предсказаний" — проекте архитектора Антона Кочуркина и художника Яна Калнберзина. Желтое облако — символ технологий, окружающих нас: Wi-Fi, облачное хранение данных. Этому противостоит что-то вечное, устойчивое. Тут это сталагмит, напечатанный на 3D из бетона.
В облаке гости получат глобальное предсказание. Увы, перспективы из-за перепотребления нерадостные. Но с помощью специальной программы можно как бы управлять будущим. В бетонной части, куда вход по одному, гостей ждет личное предсказание, сгенерированное искусственным интеллектом. Нужно просто протянуть руку к экрану, находящемуся внутри.
В облаке гости получат глобальное предсказание. Увы, перспективы из-за перепотребления нерадостные. Но с помощью специальной программы можно как бы управлять будущим. В бетонной части, куда вход по одному, гостей ждет личное предсказание, сгенерированное искусственным интеллектом. Нужно просто протянуть руку к экрану, находящемуся внутри.
"Воздухопровод" от арт-группы "Алыча" планирует позже принимать гостей. Это, можно сказать, дом-антиутопия. "Мы задумались о будущем и увидели такую антиутопию: воздух стал доступен узкой группе очень богатых людей, — рассказывают создатели работы. — В этом доме можно почувствовать себя диггером, который ворует воздух". Презентация сопровождалась довольно страшным спектаклем. Но конец — хороший.
"Воздухопровод" от арт-группы "Алыча" планирует позже принимать гостей. Это, можно сказать, дом-антиутопия. "Мы задумались о будущем и увидели такую антиутопию: воздух стал доступен узкой группе очень богатых людей, — рассказывают создатели работы. — В этом доме можно почувствовать себя диггером, который ворует воздух". Презентация сопровождалась довольно страшным спектаклем. Но конец — хороший.
В "Павильоне заблуждений" от Ирины Кориной и Ильи Вознесенского — свой перформанс. Все традиции гадания соблюдены: и башмачки летят, и парни отвечают на вопрос "Как тебя зовут?". Концовка удивляет.
В "Павильоне заблуждений" от Ирины Кориной и Ильи Вознесенского — свой перформанс. Все традиции гадания соблюдены: и башмачки летят, и парни отвечают на вопрос "Как тебя зовут?". Концовка удивляет.
"Мы хотели сделать дом, который создает впечатление, что там можно укрыться хотя бы от дождя. Но это — безнадежная надежда: нет стен, нет крыши", — объясняет Ирина Корина. По ее словам, возможно, через год внутри образуется новый дом, где можно будет ночевать, от чего-нибудь укрыться. Пока же в "Павильоне заблуждений" поэты читают стихи.
"Мы хотели сделать дом, который создает впечатление, что там можно укрыться хотя бы от дождя. Но это — безнадежная надежда: нет стен, нет крыши", — объясняет Ирина Корина. По ее словам, возможно, через год внутри образуется новый дом, где можно будет ночевать, от чего-нибудь укрыться. Пока же в "Павильоне заблуждений" поэты читают стихи.
Сцена мистического спектакля театра "Пух и прах" — "Сон Татьяны. Гадание" — это и лес, и арт-объекты. Зрители порой находятся внутри действия — в пространстве зачарованного леса, где оживают персонажи сна, на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале каждый зритель получит свое личное предсказание.
Сцена мистического спектакля театра "Пух и прах" — "Сон Татьяны. Гадание" — это и лес, и арт-объекты. Зрители порой находятся внутри действия — в пространстве зачарованного леса, где оживают персонажи сна, на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале каждый зритель получит свое личное предсказание.
Возле арт-объекта "Сфера" перформанс-шествие "Косандра" представляет Ульяна Подкорытова. Специально к фестивалю художница создала 20-метровую косу, которая теперь путешествует по парку, давая гостям предсказания. В перерывах она дремлет, обвиваясь вокруг разных объектов. В это время на ней можно сидеть, валяться и спать.
Возле арт-объекта "Сфера" перформанс-шествие "Косандра" представляет Ульяна Подкорытова. Специально к фестивалю художница создала 20-метровую косу, которая теперь путешествует по парку, давая гостям предсказания. В перерывах она дремлет, обвиваясь вокруг разных объектов. В это время на ней можно сидеть, валяться и спать.
Инсталляция "Солнечный калейдоскоп" и в дождливую погоду удивит яркими красками. Загляните в трубу.
Также в программе фестиваля: лекции, мастер-классы, уроки в "Шатре друзей" и в "Свадебном павильоне". События будут посвящены восприятию времени — личного и исторического, ускоренного и замедленного, прошедшего и настоящего, будущего простого и будущего продолженного.
Инсталляция "Солнечный калейдоскоп" и в дождливую погоду удивит яркими красками. Загляните в трубу.
Также в программе фестиваля: лекции, мастер-классы, уроки в "Шатре друзей" и в "Свадебном павильоне". События будут посвящены восприятию времени — личного и исторического, ускоренного и замедленного, прошедшего и настоящего, будущего простого и будущего продолженного.
Свой проект представил и Пушкинский музей. "Ю" — молодежное направление ГМИИ. "Аквариум" — финальная точка программы-прогулки "В поисках предсказаний". Ее цель — показать, как можно иначе смотреть на произведения искусства. Участники напишут тексты откровений, которые потом отправятся в капсулу времени.
Свой проект представил и Пушкинский музей. "Ю" — молодежное направление ГМИИ. "Аквариум" — финальная точка программы-прогулки "В поисках предсказаний". Ее цель — показать, как можно иначе смотреть на произведения искусства. Участники напишут тексты откровений, которые потом отправятся в капсулу времени.
Послания в 2050 год — ключевая точка фестиваля. Архитектор Алексей Козырь создал "Капсулу предсказаний" — гигантский контейнер размером 2,5 на шесть метров. Металлический объект снаружи украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории парка "Никола-Ленивец", внутри же — хранилище со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка — всего 1550 записок в будущее. Герметичную капсулу (морской контейнер) закопают, а поднимут на поверхность только в 2050 году.
Послания в 2050 год — ключевая точка фестиваля. Архитектор Алексей Козырь создал "Капсулу предсказаний" — гигантский контейнер размером 2,5 на шесть метров. Металлический объект снаружи украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории парка "Никола-Ленивец", внутри же — хранилище со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка — всего 1550 записок в будущее. Герметичную капсулу (морской контейнер) закопают, а поднимут на поверхность только в 2050 году.