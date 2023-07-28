https://ria.ru/20230728/agroproduktsiya-1886762398.html

Проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции направят Путину

Проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции направят Путину - РИА Новости, 28.07.2023

Проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции направят Путину

Проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен президенту РФ Владимиру Путину,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:08

2023-07-28T08:08

2023-07-28T08:08

экономика

виктория абрамченко

владимир путин

россия

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Проект указа о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен президенту РФ Владимиру Путину, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. В ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в четверг Путин заявил о необходимости переходить в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль. "Соответствующий проект указа президента Российской Федерации "О специальном порядке открытия расчетных счетов в уполномоченных банках иностранными покупателями российской сельскохозяйственной продукции" уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время. Документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением (ГПУ)", - сообщила Абрамченко. Документ предполагает возможность открывать рублевые и валютные спецсчета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции, а перечень этой продукции будет определяться правительством. Путиным уже подписан указ о расчетах за поставки газа с недружественными странами в рублях: аналогичный документ, по словам Абрамченко, необходим и для агропромышленного комплекса, поскольку позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах. "Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами. Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки. Наблюдаем интерес к расчетам в национальных валютах, он есть у стран Персидского залива и стран Африки. Со странами ЕАЭС, Китаем такие расчеты уже были произведены", - сообщила Абрамченко. В марте Минсельхоз подготовил проект указа президента, где предлагалось создать специальные рублевые и валютные счета в АО НКО "Национальный клиринговый центр" (входит в группу Московской биржи) для допуска иностранных и российских покупателей к торгам и расчетам за российскую сельхозпродукцию, прежде всего зерна. Позже проект дорабатывался по замечаниям ГПУ администрации президента, сообщала Абрамченко в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20230722/kosachev-1885640671.html

https://ria.ru/20230727/zerno-1886595458.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, виктория абрамченко, владимир путин, россия, форум "россия — африка"