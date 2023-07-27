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Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.07.2023
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12:27 27.07.2023 (обновлено: 13:00 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/zerno-1886577129.html
Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо
Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.07.2023
Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо
Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, заявил президент Владимир Путин... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:27
2023-07-27T13:00
россия
эритрея
мали
буркина-фасо
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, заявил президент Владимир Путин в четверг."Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - отметил президент в ходе пленарного заседания форума "Россия - Африка".Участники форума встретили предложение российского лидера аплодисментами.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886516692.html
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россия, эритрея, мали, буркина-фасо, владимир путин, форум "россия — африка"
Россия, Эритрея, Мали, Буркина-Фасо, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо

Путин заявил о готовности России бесплатно поставить зерно в Африку через 3-4 месяца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, заявил президент Владимир Путин в четверг.
"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - отметил президент в ходе пленарного заседания форума "Россия - Африка".
Участники форума встретили предложение российского лидера аплодисментами.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Сомали призвали найти решение для поставок зерна в Африку
07:24
 
РоссияЭритреяМалиБуркина-ФасоВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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