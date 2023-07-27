https://ria.ru/20230727/zerno-1886577129.html

Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо

Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.07.2023

Россия готова поставить зерно Эритрее, Мали и Буркина-Фасо

Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, заявил президент Владимир Путин... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:27

2023-07-27T12:27

2023-07-27T13:00

россия

эритрея

мали

буркина-фасо

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, заявил президент Владимир Путин в четверг."Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - отметил президент в ходе пленарного заседания форума "Россия - Африка".Участники форума встретили предложение российского лидера аплодисментами.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886516692.html

россия

эритрея

мали

буркина-фасо

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, эритрея, мали, буркина-фасо, владимир путин, форум "россия — африка"