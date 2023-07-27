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Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886524279.html
Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети
Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети - РИА Новости, 27.07.2023
Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что Россия "проигрывает конфликт" и "ни одна... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:53
2023-07-27T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
украина
киев
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что Россия "проигрывает конфликт" и "ни одна ракета ее не спасет". &quot;Лучше говори о мирных переговорах, пока не поздно, а не о поражении России&quot;, — написал один из комментаторов."Вы это говорите с самого начала конфликта, а ситуация только ухудшается", — поддержал другой. "Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность", — отметил третий. "Пусть лучше посмотрит на медленное контрнаступление ВСУ", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы далеки от этой цели как никогда", — заключили читатели.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к нации о поражении России

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что Россия "проигрывает конфликт" и "ни одна ракета ее не спасет".
«

"Лучше говори о мирных переговорах, пока не поздно, а не о поражении России", — написал один из комментаторов.

"Вы это говорите с самого начала конфликта, а ситуация только ухудшается", — поддержал другой.

"Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность", — отметил третий.

"Пусть лучше посмотрит на медленное контрнаступление ВСУ", — поделился мнением еще один пользователь.

"Вы далеки от этой цели как никогда", — заключили читатели.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКиевВладимир Путин
 
 
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