Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к нации о поражении России
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что Россия "проигрывает конфликт" и "ни одна ракета ее не спасет".
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"Лучше говори о мирных переговорах, пока не поздно, а не о поражении России", — написал один из комментаторов.
"Вы это говорите с самого начала конфликта, а ситуация только ухудшается", — поддержал другой.
"Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность", — отметил третий.
"Пусть лучше посмотрит на медленное контрнаступление ВСУ", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы далеки от этой цели как никогда", — заключили читатели.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
"Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность", — отметил третий.
"Пусть лучше посмотрит на медленное контрнаступление ВСУ", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы далеки от этой цели как никогда", — заключили читатели.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.