https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886524279.html

Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети

Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети - РИА Новости, 27.07.2023

Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что Россия "проигрывает конфликт" и "ни одна... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:53

2023-07-27T08:53

2023-07-27T08:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

украина

киев

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обращение к народу, в котором он заявил, что Россия "проигрывает конфликт" и "ни одна ракета ее не спасет". "Лучше говори о мирных переговорах, пока не поздно, а не о поражении России", — написал один из комментаторов."Вы это говорите с самого начала конфликта, а ситуация только ухудшается", — поддержал другой. "Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность", — отметил третий. "Пусть лучше посмотрит на медленное контрнаступление ВСУ", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы далеки от этой цели как никогда", — заключили читатели.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html

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