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На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре - РИА Новости, 27.07.2023
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:03
2023-07-27T14:03
2023-07-27T14:15
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут."В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 16 ноября", - написал он.В четверг Верховная рада Украины продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре
Депутат Гончаренко: на Украине не пройдут парламентские выборы из-за военного положения