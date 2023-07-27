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На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре

На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре - РИА Новости, 27.07.2023

На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:03

2023-07-27T14:03

2023-07-27T14:15

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут."В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 16 ноября", - написал он.В четверг Верховная рада Украины продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, алексей гончаренко, верховная рада украины