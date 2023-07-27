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На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре - РИА Новости, 27.07.2023
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14:03 27.07.2023 (обновлено: 14:15 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vybory-1886609552.html
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре - РИА Новости, 27.07.2023
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:03
2023-07-27T14:15
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут."В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 16 ноября", - написал он.В четверг Верховная рада Украины продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине не будут проводиться парламентские выборы в октябре

Депутат Гончаренко: на Украине не пройдут парламентские выборы из-за военного положения

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что из-за продления военного положения парламентские выборы в конце октября в стране проводиться не будут.
"В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 16 ноября", - написал он.
В четверг Верховная рада Украины продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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