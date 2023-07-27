https://ria.ru/20230727/vooruzheniya-1886529202.html

В ВСУ заявили о нехватке вооружения для масштабного контрнаступления

В ВСУ заявили о нехватке вооружения для масштабного контрнаступления - РИА Новости, 27.07.2023

В ВСУ заявили о нехватке вооружения для масштабного контрнаступления

В украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на кременском участке фронта в Донбассе, заявил РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:28

2023-07-27T09:28

2023-07-27T09:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. В украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на кременском участке фронта в Донбассе, заявил РИА Новости, попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов. "У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу…", - сказал пленный. Он уточнил, что попал в плен, когда командование отправило его в группе других украинских солдат укрепиться на позициях, на которых только прошло боестолкновение с российскими войсками. По его словам, когда бойцы РФ перешли в контрнаступление на данной позиции, то прибывшим туда украинским солдатам даже не чем было отстреливаться, так как с собой у группы были только гранаты и несколько "рожков" с патронами к автомату. "И группа не пришла оттуда (предыдущая – ред.) и сказали, что там все есть (вооружение – ред.), а у нас было 4 рожка и две гранаты только", - сказал украинский военнослужащий. Собеседник агентства уточнил, что за почти полтора года в рядах украинской армии из иностранного вооружения и боеприпасов ему выдавали только гранаты. "Из иностранного вооружения гранаты видел, они как РГД (советская ручная граната - ред.), но голубого цвета. Видел шведские противотанковые – NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета – ред.)… Никто из них не работал. Я видел, что были...", - пояснил пленный. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html

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россия, украина, вооруженные силы украины