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Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища - РИА Новости, 27.07.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:15 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vodokhranilische-1886571077.html
Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища
Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища - РИА Новости, 27.07.2023
Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что будет строго контролировать качество очистки Яченского водохранилища, которая начнется в ближайшее... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:15
2023-07-27T12:15
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что будет строго контролировать качество очистки Яченского водохранилища, которая начнется в ближайшее время, сообщило правительство Калужской области. По данным областного правительства, Шапша проконтролировал ход строительства и реконструкции социально значимых объектов в Калуге. В частности, он посетил строительную площадку ТЮЗа, историческое здание Дома губернатора, где в настоящее время идет реконструкция, а также набережную Яченского водохранилища, на территории которой завершается строительство ливневой канализации общей протяженностью 3,5 километра и готовятся приступить непосредственной очистке водоема. Владислав Шапша отметил важность строительства ливневой канализации, благодаря которой попадающие в Яченское водохранилище стоки будут очищаться. Он поручил после завершения этих работ не только восстановить на набережной дорожное полотно, но и сделать тротуар и установить освещение. Кроме этого, по его словам, необходимо продумать планы дальнейшего благоустройства набережной, сообщает областное правительство. Шапша встретился с представителями подрядной организации, которая будет заниматься очисткой водохранилища. Он подчеркнул, что работы позволят привести в порядок экосистему водоема. "Я вас предупреждаю, что буду очень внимательно следить за тем, как вы будете организовывать работу, как это будет сделано с точки зрения размещения, перевозки, безопасности. Самое главное – качество. Уверен, что у вас будет все в порядке, но предупреждаю сразу, следить и спрашивать будем строго", - заявил губернатор. По данным областного правительства, в рамках очистки водохранилища подрядной организации предстоит извлечь 460 тысяч кубов донных отложений. Завершение реализации проекта намечено на 2024 год. "Многие калужане помнят время, когда "калужское море" было излюбленным местом пляжного отдыха для горожан. Так должно быть и сейчас", - резюмировал Владислав Шапша.
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владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища

Глава Калужской области Шапша пообещал контролировать очистку Яченского водохранилища

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что будет строго контролировать качество очистки Яченского водохранилища, которая начнется в ближайшее время, сообщило правительство Калужской области.
По данным областного правительства, Шапша проконтролировал ход строительства и реконструкции социально значимых объектов в Калуге. В частности, он посетил строительную площадку ТЮЗа, историческое здание Дома губернатора, где в настоящее время идет реконструкция, а также набережную Яченского водохранилища, на территории которой завершается строительство ливневой канализации общей протяженностью 3,5 километра и готовятся приступить непосредственной очистке водоема.
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Владислав Шапша отметил важность строительства ливневой канализации, благодаря которой попадающие в Яченское водохранилище стоки будут очищаться. Он поручил после завершения этих работ не только восстановить на набережной дорожное полотно, но и сделать тротуар и установить освещение. Кроме этого, по его словам, необходимо продумать планы дальнейшего благоустройства набережной, сообщает областное правительство.
Шапша встретился с представителями подрядной организации, которая будет заниматься очисткой водохранилища. Он подчеркнул, что работы позволят привести в порядок экосистему водоема.
«
"Я вас предупреждаю, что буду очень внимательно следить за тем, как вы будете организовывать работу, как это будет сделано с точки зрения размещения, перевозки, безопасности. Самое главное – качество. Уверен, что у вас будет все в порядке, но предупреждаю сразу, следить и спрашивать будем строго", - заявил губернатор.
По данным областного правительства, в рамках очистки водохранилища подрядной организации предстоит извлечь 460 тысяч кубов донных отложений. Завершение реализации проекта намечено на 2024 год.
"Многие калужане помнят время, когда "калужское море" было излюбленным местом пляжного отдыха для горожан. Так должно быть и сейчас", - резюмировал Владислав Шапша.
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