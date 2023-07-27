https://ria.ru/20230727/vodokhranilische-1886571077.html

Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища

Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища - РИА Новости, 27.07.2023

Шапша пообещал строго контролировать очистку Яченского водохранилища

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что будет строго контролировать качество очистки Яченского водохранилища, которая начнется в ближайшее... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:15

2023-07-27T12:15

2023-07-27T12:15

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что будет строго контролировать качество очистки Яченского водохранилища, которая начнется в ближайшее время, сообщило правительство Калужской области. По данным областного правительства, Шапша проконтролировал ход строительства и реконструкции социально значимых объектов в Калуге. В частности, он посетил строительную площадку ТЮЗа, историческое здание Дома губернатора, где в настоящее время идет реконструкция, а также набережную Яченского водохранилища, на территории которой завершается строительство ливневой канализации общей протяженностью 3,5 километра и готовятся приступить непосредственной очистке водоема. Владислав Шапша отметил важность строительства ливневой канализации, благодаря которой попадающие в Яченское водохранилище стоки будут очищаться. Он поручил после завершения этих работ не только восстановить на набережной дорожное полотно, но и сделать тротуар и установить освещение. Кроме этого, по его словам, необходимо продумать планы дальнейшего благоустройства набережной, сообщает областное правительство. Шапша встретился с представителями подрядной организации, которая будет заниматься очисткой водохранилища. Он подчеркнул, что работы позволят привести в порядок экосистему водоема. "Я вас предупреждаю, что буду очень внимательно следить за тем, как вы будете организовывать работу, как это будет сделано с точки зрения размещения, перевозки, безопасности. Самое главное – качество. Уверен, что у вас будет все в порядке, но предупреждаю сразу, следить и спрашивать будем строго", - заявил губернатор. По данным областного правительства, в рамках очистки водохранилища подрядной организации предстоит извлечь 460 тысяч кубов донных отложений. Завершение реализации проекта намечено на 2024 год. "Многие калужане помнят время, когда "калужское море" было излюбленным местом пляжного отдыха для горожан. Так должно быть и сейчас", - резюмировал Владислав Шапша.

https://ria.ru/20230726/nalogi-1886499200.html

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владислав шапша