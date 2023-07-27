Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:56 27.07.2023 (обновлено: 13:38 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/verifikatsiya-1886511302.html
Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным
Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным - РИА Новости, 27.07.2023
Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным
Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T04:56
2023-07-27T13:38
технологии
ржд
общество
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, сообщает газета "Коммерсант". "Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования", - пишет издание со ссылкой на близкий к правительствую источник. При этом, по словам источника газеты, проект должен начаться в первом квартале 2024 года. Кроме того, в РЖД изданию рассказали, что вопрос использовании биометрии пока изучается. В свою очередь, в ЦБТ газете подтвердили, что возможность применения Единой биометрической системы при посадке на поезд прорабатывается. Однако там уточнили, что "использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", пишет газета. Также в Минцифры изданию объяснили, что внедрение биометрии не только ускорит идентификацию пассажиров, но и позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд.
https://ria.ru/20230713/rzhd-1883950427.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ржд, общество, новости - туризм
Технологии, РЖД, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

"Ъ": пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, сообщает газета "Коммерсант".
«
"Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования", - пишет издание со ссылкой на близкий к правительствую источник.
При этом, по словам источника газеты, проект должен начаться в первом квартале 2024 года.
Кроме того, в РЖД изданию рассказали, что вопрос использовании биометрии пока изучается. В свою очередь, в ЦБТ газете подтвердили, что возможность применения Единой биометрической системы при посадке на поезд прорабатывается. Однако там уточнили, что "использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", пишет газета. Также в Минцифры изданию объяснили, что внедрение биометрии не только ускорит идентификацию пассажиров, но и позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд.
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов
13 июля, 13:08
 
ТуризмТехнологииРЖДОбществоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала