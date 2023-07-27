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Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным - РИА Новости, 27.07.2023

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T04:56

2023-07-27T04:56

2023-07-27T13:38

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, сообщает газета "Коммерсант". "Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования", - пишет издание со ссылкой на близкий к правительствую источник. При этом, по словам источника газеты, проект должен начаться в первом квартале 2024 года. Кроме того, в РЖД изданию рассказали, что вопрос использовании биометрии пока изучается. В свою очередь, в ЦБТ газете подтвердили, что возможность применения Единой биометрической системы при посадке на поезд прорабатывается. Однако там уточнили, что "использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", пишет газета. Также в Минцифры изданию объяснили, что внедрение биометрии не только ускорит идентификацию пассажиров, но и позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд.

https://ria.ru/20230713/rzhd-1883950427.html

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технологии, ржд, общество, новости - туризм