https://ria.ru/20230727/ukraina-1886597843.html

Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины

Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины - РИА Новости, 27.07.2023

Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины

Председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани призвал к мирному сосуществованию России и Украины. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:28

2023-07-27T13:28

2023-07-27T13:28

специальная военная операция на украине

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форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани призвал к мирному сосуществованию России и Украины. "Сегодня необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз и я лично. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, потому что это необходимо сегодня человечеству. От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между соседними странами и народами", - сказал Ассумани в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Делегация африканских президентов в середине июня посетила в Петербург, куда прибыла из Киева, для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. В делегацию также вошел председатель Африканского союза. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886513696.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, африканский союз, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"