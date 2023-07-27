Рейтинг@Mail.ru
Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886597843.html
Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины
Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины - РИА Новости, 27.07.2023
Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины
Председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани призвал к мирному сосуществованию России и Украины. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:28
2023-07-27T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
африканский союз
ситуация в днр и лнр
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867040416_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_5d5485f467a6947d4a0b4498646733b0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани призвал к мирному сосуществованию России и Украины. "Сегодня необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз и я лично. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, потому что это необходимо сегодня человечеству. От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между соседними странами и народами", - сказал Ассумани в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Делегация африканских президентов в середине июня посетила в Петербург, куда прибыла из Киева, для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. В делегацию также вошел председатель Африканского союза. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886513696.html
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867040416_405:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_bd8749c703e2c9ef425ebf6fc2ca03fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, африканский союз, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Африканский союз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Форум "Россия — Африка"
Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины

Глава Афросоюза Ассумани призвал бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани призвал к мирному сосуществованию России и Украины.
"Сегодня необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз и я лично. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, потому что это необходимо сегодня человечеству. От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между соседними странами и народами", - сказал Ассумани в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка.
Посол России А.В.Андреев во время встречи с президентом Комор Азали Ассумани - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану
06:06
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Делегация африканских президентов в середине июня посетила в Петербург, куда прибыла из Киева, для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. В делегацию также вошел председатель Африканского союза.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАфриканский союзСитуация в ДНР и ЛНРФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала