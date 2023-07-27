Председатель Афросоюза призвал к мирному сосуществованию России и Украины
Глава Афросоюза Ассумани призвал бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани призвал к мирному сосуществованию России и Украины.
"Сегодня необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Это именно тот посыл, с которым выступает сегодня Африканский союз и я лично. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, потому что это необходимо сегодня человечеству. От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между соседними странами и народами", - сказал Ассумани в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Делегация африканских президентов в середине июня посетила в Петербург, куда прибыла из Киева, для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. В делегацию также вошел председатель Африканского союза.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.