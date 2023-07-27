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Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
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17:38 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/trump-1886681599.html
Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ
Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ
Адвокаты Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследования в отношении бывшего президента США, на встречу, которая может... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:38
2023-07-27T17:38
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследования в отношении бывшего президента США, на встречу, которая может быть связана с новыми обвинениями, передает телеканал ABC News. Трампу могут быть вскоре предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. "Адвокаты Трампа Джон Лауро и Тодд Бланш, как ожидается, встретятся с командой Смита после получения письма с предупреждением о том, что Трамп является целью проводимого спецпрокурором расследования попыток изменить итоги выборов 2020 года", - сообщил телеканал со ссылкой на информированные источники. Палата представителей, которая во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января, рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу. Сам Трамп настаивает на своей невиновности. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден, арест трампа
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден, Арест Трампа
Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ

ABC News: адвокаты экс-президента США Трампа прибыли на встречу в офис спецпрокурора Смита

© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследования в отношении бывшего президента США, на встречу, которая может быть связана с новыми обвинениями, передает телеканал ABC News.
Трампу могут быть вскоре предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.
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"Адвокаты Трампа Джон Лауро и Тодд Бланш, как ожидается, встретятся с командой Смита после получения письма с предупреждением о том, что Трамп является целью проводимого спецпрокурором расследования попыток изменить итоги выборов 2020 года", - сообщил телеканал со ссылкой на информированные источники.
Палата представителей, которая во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января, рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу.
Сам Трамп настаивает на своей невиновности.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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