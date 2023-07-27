Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ
ABC News: адвокаты экс-президента США Трампа прибыли на встречу в офис спецпрокурора Смита
© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследования в отношении бывшего президента США, на встречу, которая может быть связана с новыми обвинениями, передает телеканал ABC News.
Трампу могут быть вскоре предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.
"Адвокаты Трампа Джон Лауро и Тодд Бланш, как ожидается, встретятся с командой Смита после получения письма с предупреждением о том, что Трамп является целью проводимого спецпрокурором расследования попыток изменить итоги выборов 2020 года", - сообщил телеканал со ссылкой на информированные источники.
Палата представителей, которая во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января, рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу.
Сам Трамп настаивает на своей невиновности.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.