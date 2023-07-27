https://ria.ru/20230727/trump-1886681599.html

Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ

Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2023

Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора, сообщили СМИ

Адвокаты Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследования в отношении бывшего президента США, на встречу, которая может... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:38

2023-07-27T17:38

2023-07-27T17:38

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа прибыли в офис спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследования в отношении бывшего президента США, на встречу, которая может быть связана с новыми обвинениями, передает телеканал ABC News. Трампу могут быть вскоре предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. "Адвокаты Трампа Джон Лауро и Тодд Бланш, как ожидается, встретятся с командой Смита после получения письма с предупреждением о том, что Трамп является целью проводимого спецпрокурором расследования попыток изменить итоги выборов 2020 года", - сообщил телеканал со ссылкой на информированные источники. Палата представителей, которая во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января, рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу. Сам Трамп настаивает на своей невиновности. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша, джо байден, арест трампа