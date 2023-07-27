https://ria.ru/20230727/trevoga-1886507387.html
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2023
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:56
2023-07-27T01:56
2023-07-27T02:59
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Отмечается, что сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 01.47 мск по 02.07 мск.Ранее тревога была объявлена в Черкасской области Украины. Тревога также звучала в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, но позже она была отменена.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886503232.html
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киевская область, украина, в мире, винницкая область, вооруженные силы рф, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, В мире, Винницкая область, Вооруженные силы РФ, Хмельницкий (город)
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Винницкой Хмельницкой и Житомирской областях объявили воздушную тревогу