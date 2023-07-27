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Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос более чем на 14 процентов за 2022 год - РИА Новости, 31.07.2023
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20:20 27.07.2023 (обновлено: 11:28 31.07.2023)
https://ria.ru/20230727/torgovlya-1887315674.html
Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос более чем на 14 процентов за 2022 год
Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос более чем на 14 процентов за 2022 год - РИА Новости, 31.07.2023
Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос более чем на 14 процентов за 2022 год
Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе по итогам 2022 года вырос до рекордных 83,3 миллиарда долларов, сообщил на сессии "ЕАЭС – Африка:... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-27T20:20
2023-07-31T11:28
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
экономика
россия
африка
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе по итогам 2022 года вырос до рекордных 83,3 миллиарда долларов, сообщил на сессии "ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества" второго саммита "Россия – Африка" заместитель министра экономического развития (МЭР) РФ Дмитрий Вольвач. ЕАБР в феврале оценивал данный показатель в 80,6 миллиарда долларов (рост на 10,3%). Данные по росту взаимной торговли ЕАЭС заместитель главы Минэкономразвития привел, говоря об объеме внутрирегиональной торговли государств – членов африканской континентальной зоны свободной торговли. Этот показатель по итогам 2022 года составил 91,5 миллиарда долларов. "К слову, такой же объем региональной торговли сопоставим с объемом взаимной торговли в ЕАЭС, которая по итогам прошлого года выросла более чем на 14% и в абсолютном выражении увеличилась до рекордных 83,3 миллиарда долларов или 5,6 триллиона российских рублей", - отметил Вольвач. По словам замглавы МЭР, уже существует ряд наработок, которыми можно было бы поделиться с африканскими партнерами. "У нас найдется целый ряд наработок, которые могли бы быть интересны в работе по созданию африканской континентальной зоны свободной торговли с точки зрения обмена опытом, интеграционного строительства и взаимного притяжения", - сказал замминистра. Вольвач отметил, что решение о создании африканской зоны свободной торговли стало важным моментом в развитии интеграционных процессов в Африке. "Речь идет о формировании единого рынка с суммарным ВВП более 3,4 триллиона долларов, что позволит объединению стать одной из самых крупных зон свободной торговли на планете", - заявил замглавы МЭР. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230728/tekhreglamenty-1886968679.html
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евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, экономика, россия, африка, форум "россия — африка", в мире
Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР, Экономика, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире
Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос более чем на 14 процентов за 2022 год

Замглавы МЭР Вольвач: объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос на 14 процентов за 2022 год

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники Евразийского экономического форума
Участники Евразийского экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе по итогам 2022 года вырос до рекордных 83,3 миллиарда долларов, сообщил на сессии "ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества" второго саммита "Россия – Африка" заместитель министра экономического развития (МЭР) РФ Дмитрий Вольвач.
ЕАБР в феврале оценивал данный показатель в 80,6 миллиарда долларов (рост на 10,3%).
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук
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28 июля, 19:01
Данные по росту взаимной торговли ЕАЭС заместитель главы Минэкономразвития привел, говоря об объеме внутрирегиональной торговли государств – членов африканской континентальной зоны свободной торговли. Этот показатель по итогам 2022 года составил 91,5 миллиарда долларов.
"К слову, такой же объем региональной торговли сопоставим с объемом взаимной торговли в ЕАЭС, которая по итогам прошлого года выросла более чем на 14% и в абсолютном выражении увеличилась до рекордных 83,3 миллиарда долларов или 5,6 триллиона российских рублей", - отметил Вольвач.
По словам замглавы МЭР, уже существует ряд наработок, которыми можно было бы поделиться с африканскими партнерами.
«
"У нас найдется целый ряд наработок, которые могли бы быть интересны в работе по созданию африканской континентальной зоны свободной торговли с точки зрения обмена опытом, интеграционного строительства и взаимного притяжения", - сказал замминистра.
Вольвач отметил, что решение о создании африканской зоны свободной торговли стало важным моментом в развитии интеграционных процессов в Африке.
"Речь идет о формировании единого рынка с суммарным ВВП более 3,4 триллиона долларов, что позволит объединению стать одной из самых крупных зон свободной торговли на планете", - заявил замглавы МЭР.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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Евразийский экономический союзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЭРЭкономикаРоссияАфрикаФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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