https://ria.ru/20230727/tanzaniya-1886174831.html

Межгосударственные отношения России и Танзании

Межгосударственные отношения России и Танзании - РИА Новости, 27.07.2023

Межгосударственные отношения России и Танзании

С конца XIX века до 1916 года материковая часть Танзании – Танганьика – находилась под протекторатом Германии, затем являлась подмандатной (с 1946 года –... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:30

2023-07-27T01:30

2023-07-27T01:30

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россия

ссср

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сергей лавров

константин косачев

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С конца XIX века до 1916 года материковая часть Танзании – Танганьика – находилась под протекторатом Германии, затем являлась подмандатной (с 1946 года – подопечной) территорией Великобритании. Танганьика получила независимость 9 декабря 1961 года, Дипломатические отношения между СССР и Танганьикой были установлены 11 декабря 1961 года. На Занзибаре (вместе с островом Пемба и несколькими небольшими островами) до января 1964 года существовал султанат. СССР установил дипотношения с Занзибаром 18 января 1964 года. 26 апреля 1964 года в результате объединения Республики Танганьика с Народной Республикой Занзибара и Пембы была образована Объединенная Республика Танзания.СССР и Танзания регулярно обменивались правительственными делегациями на самом высоком уровне. Так, в 1969 году СССР посетил президент Танзании Джулиус Ньерере, в 1977 году состоялся визит в Танзанию председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного.С 1964 по 1991 год активно развивалось военное сотрудничество Танзании и СССР. В Советском Союзе были обучены почти 1,3 тысячи танзанийских военнослужащих. В 1980-е годы СССР создал в Танзании систему противовоздушной обороны. В африканскую страну поставлялись зенитные комплексы "Печора-М", самолеты МиГ-21, танки Т-55 и бронетранспортеры, а также другая техника. Советский Союз активно участвовал в становлении народного хозяйства Танзании. Технико-экономическое сотрудничество СССР с Танзанией осуществлялось на основе соглашения 1966 года, в соответствии с которым Танзании был предоставлен долгосрочный заем на льготных условиях. Первое торговое соглашение между Танзанией и СССР было подписано в августе 1963 года. До 1991 года СССР осуществлял кредитные поставки машин, оборудования, транспортных средств, цемента, медикаментов в обмен на кофе и сизаль.Советские специалисты провели геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые на юго-западе страны (районы Лупа, Мпанда), составили геологические карты, обнаружили и изучили несколько месторождений золота, одно из которых (на реке Зира) разрабатывалось при техническом содействии СССР. Осуществлены поисковые работы на нефть, изучены месторождения цементного сырья в районе Мбеи.При содействии СССР были созданы два государственных хозяйства по выращиванию кукурузы и хлопка, построен технический колледж в городе Мбея и созданы шесть ветеринарных центров.В Танзании работали многие советские преподаватели и врачи, осуществлялось культурное сотрудничество.В декабре 1991 года Российская Федерация была признана Танзанией правопреемницей СССР. Двусторонние связи между государствами носят стабильный, дружественный характер. В политической области практикуется обмен посланиями на высшем и высоком уровнях, поддерживается политический диалог. В июне 1995 года подписан Протокол о межмидовских консультациях.В октябре 2019 года премьер-министр Танзании Кассим Маджалива принял участие в работе экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи.Осуществляются контакты по линии МИД двух стран. В сентябре 2013 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Танзании Бернардом Мембе.В сентябре 2014 года имел место краткий обмен мнениями двух министров в рамках первой коллективной встречи Сергея Лаврова с руководителями внешнеполитических ведомств стран – членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) "на полях" 69-й сессии ГА ООН.В январе 2015 года в ходе рабочего визита главы МИД Танзании в Москву прошли переговоры Сергея Лаврова и Бернарда Мембе. Заместители главы МИД России регулярно контактируют с руководством Танзании. Так, в декабре 2011 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в Дар-эс-Саламе был принят президентом Танзании Джакайей Киквете, а также провел переговоры с министром иностранных дел Танзании Бернардом Мембе. В феврале 2012 года в Дар-эс-Саламе специальный представитель президента РФ по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов встретился с президентом Танзании Джакайей Киквете.В марте 2019 года Михаил Богданов в рамках рабочей поездки в Дар-эс-Салам был принят президентом Танзании Джоном Магуфули, а также провел переговоры с министром иностранных дел Танзании Паламагамбой Кабуди. 12 мая 2021 года в Кампале (Уганда) "на полях" торжественных мероприятий по случаю вступления в должность президента Уганды Йоверти Мусевени состоялась встреча Михаила Богданова с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан. 15 мая 2021 года Богданов в рамках рабочей поездки в Дар-эс-Салам провел консультации с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Либератой Муламулой. Развивается межпарламентское взаимодействие. В июне 2014 года Танзанию посетили члены депутатской группы по связям с парламентами Центральной и Южной Африки Государственной Думы РФ во главе с Сергеем Калашниковым.В марте 2017 года Москву для налаживания связей с руководством российских парламентских политических партий посетил генеральный секретарь правящей "Революционной партии" Танзании Абдулрахман Кинана.В октябре 2017 года Россию для участия в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза посетил спикер Национального Собрания Объединенной Республики Танзания Джоб Ндугаи. В Москве состоялась его встреча с руководством КПРФ. 14 марта 2023 года вице-спикер Совете Федерации РФ Константин Косачев провел встречу с председателем Национальной Ассамблеи Танзании Тулией Аксон "на полях" 146-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в городе Манаме (Королевство Бахрейн). 23 июня 2023 года Константин Косачев и Тулия Эксон провели встречу в формате видеоконференции. В рамках военного сотрудничества в июле 2013 года в Москве с визитом побывала делегация Минобороны Танзании во главе с министром Шамси Вуаи Находой, который провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. В сентябре 2016 года министр обороны и национальной службы Танзании Хусейн Мвиньи принял участие в работе Международного форума "Армия 2016" в Москве. В рамках форума Хусейн Мвиньи и Сергей Шойгу подписали соглашение о военном сотрудничестве и контракт на обучение военнослужащих Танзании в военных учебных заведениях РФ. В феврале 2013 года состоялся визит в порт Дар-эс-Салама отряда кораблей Тихоокеанского флота во главе с БПК "Маршал Шапошников", в марте 2017 года – отряда кораблей Северного флота во главе с БПК "Североморск". В 2018 году Россия и Танзания подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее поставку вооружений, ремонт боевой техники и подготовку специалистов. В апреле 2016 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в организованном в Дар-эс-Саламе экономическом форуме "Россия и Танзания – навстречу друг другу". В рамках визита министра корпорация "Иркут" и национальный перевозчик Танзании Air Tanzania подписали соглашение о возможных поставках из России самолетов МС-21. Танзания также выразила заинтересованность в поставках в свою страну российских Sukhoi SuperJet 100 и другой продукции транспортного машиностроения. В феврале и июле 2011 года Танзанию в качестве представителя президента Российской Федерации посетил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, который был принят президентом Джакайей Киквете, премьер-министром Мизенго Пиндой, провел переговоры с министром природных ресурсов и туризма Эзикелем Маиге относительно участия "Росатома" в освоении уранового месторождения "Мкужу Ривер".Госкорпорация "Росатом" ведет подготовку к освоению уранового месторождения "Мкужу Ривер" в 470 километров к юго-западу от Дар-эс-Салама (в апреле 2013 года Минэнерго Танзании выдало принадлежащей "Росатому" компании "Мантра" лицензию на добычу урана). С 2017 года работы по реализации проекта были временно приостановлены в связи с неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на урановое сырье. До 2020 года проект находился в стадии технического обслуживания. В середине июля 2023 года стало известно, что "Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в рамках проекта "Мкуджу Ривер" с месторождением Ньота, которое является одним из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 миллионов тонн руды. На этапе опытно-промышленной эксплуатации планируется добывать пять тонн "желтого кека" с выходом на проектную мощность в три тысячи тонн ежегодно. В январе 2016 года на рассмотрение Танзанийской комиссии по атомной энергии передан проект меморандума о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. В августе 2019 года в ходе визита в Танзанию делегации ГК "Росатом" во главе с генеральным директором Uranium One Василием Константиновым данный проект был согласован и парафирован.В 2022 году Россия и Танзания создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, среди перспективных направлений в том числе – геологоразведка и добыча полезных ископаемых, туризм, энергетика, информационно-коммуникационные технологии. По данным ФТС, за 2021 год товарооборот между Россией и Танзанией составил 194,6 миллиона долларов. При этом экспорт – 158,4 миллиона долларов (из них 6,4 миллиона долларов – товары с секретным кодом), импорт – 36,2 миллиона долларов. Основными позициями экспорта являются злаки, удобрения, минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, бумага и картон, алюминий и изделия из него, пищевые продукты; импорта – табак и промышленные заменители табака, масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно, лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж, кофе, чай, пряности, фрукты и орехи.В 2011 году в Москве было подписано межправительственное Соглашение об использовании задолженности Танзании перед Россией на цели финансирования проектов в области развития.В марте 2011 года в связи со взрывом боеприпасов на базе ВВС вблизи Дар-эс-Салама (17 февраля) Танзании была оказана гуманитарная помощь по линии МЧС России (палатки, одеяла и продовольствие). В 2013 и 2014 годах была предоставлена продовольственная помощь за счет регулярного взноса России в фонд ВПП ООН – соответственно 716,8 тонн и 806,4 тонн гороха.Российское образование пользуется большой популярностью в Танзании. За полвека в вузах СССР и России обучались более трех тысяч жителей этой страны. Сотрудники Министерства общественной безопасности Танзании на регулярной основе проходят обучение на курсах МВД России.С 2010 года российские преподаватели работают в Университете Додомы. В 2021 году было принято решение об открытии бакалавриата по русскому языку в Университете Додомы. В 2021 году в Москве было представлено Общество дружбы с Танзанией. В Дар-эс-Саламе функционирует представительство Россотрудничества (Российский центр науки и культуры).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, танзания, россия, ссср, михаил богданов, сергей лавров, константин косачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", межпарламентский союз, форум "россия — африка"