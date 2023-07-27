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В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sud-1886542504.html
В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя
В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 27.07.2023
В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя
Военная прокуратура направила в суд ДНР уголовное дело в отношении украинского солдата, расстрелявшего двух задержанных мирных жителей Мариуполя, сообщает на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:45
2023-07-27T10:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военная прокуратура направила в суд ДНР уголовное дело в отношении украинского солдата, расстрелявшего двух задержанных мирных жителей Мариуполя, сообщает на сайте Главная военная прокуратура РФ. "Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины солдата Андрея Каирского", - говорится в сообщении. По версии следствия, в середине марта 2022 года на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината в Мариуполе, где находилась позиция украинских военнослужащих, были задержаны двое безоружных мирных жителей. После проверки документов их в наручниках поместили в подвал. Спустя несколько часов туда спустился Каирский и расстрелял задержанных под предлогом, что они занимаются разведкой в пользу российской армии и войск ДНР. Злоумышленнику предъявлены обвинения в убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230724/arest-1885954202.html
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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Россия
В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР будут судить украинского военного за расстрел двух задержанных жителей Мариуполя

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание главной военной прокуратуры РФ
Здание главной военной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание главной военной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военная прокуратура направила в суд ДНР уголовное дело в отношении украинского солдата, расстрелявшего двух задержанных мирных жителей Мариуполя, сообщает на сайте Главная военная прокуратура РФ.
«
"Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины солдата Андрея Каирского", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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По версии следствия, в середине марта 2022 года на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината в Мариуполе, где находилась позиция украинских военнослужащих, были задержаны двое безоружных мирных жителей. После проверки документов их в наручниках поместили в подвал.
Спустя несколько часов туда спустился Каирский и расстрелял задержанных под предлогом, что они занимаются разведкой в пользу российской армии и войск ДНР.
Злоумышленнику предъявлены обвинения в убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратураРоссия
 
 
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