https://ria.ru/20230727/sud-1886542504.html

В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 27.07.2023

В ДНР будут судить украинского солдата за расстрел жителей Мариуполя

Военная прокуратура направила в суд ДНР уголовное дело в отношении украинского солдата, расстрелявшего двух задержанных мирных жителей Мариуполя, сообщает на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:45

2023-07-27T10:45

2023-07-27T10:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

главная военная прокуратура

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военная прокуратура направила в суд ДНР уголовное дело в отношении украинского солдата, расстрелявшего двух задержанных мирных жителей Мариуполя, сообщает на сайте Главная военная прокуратура РФ. "Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины солдата Андрея Каирского", - говорится в сообщении. По версии следствия, в середине марта 2022 года на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината в Мариуполе, где находилась позиция украинских военнослужащих, были задержаны двое безоружных мирных жителей. После проверки документов их в наручниках поместили в подвал. Спустя несколько часов туда спустился Каирский и расстрелял задержанных под предлогом, что они занимаются разведкой в пользу российской армии и войск ДНР. Злоумышленнику предъявлены обвинения в убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230724/arest-1885954202.html

https://ria.ru/20230707/sud-1882769409.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, россия