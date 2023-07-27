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Российские системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 20 дронов
Российские системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 20 дронов - РИА Новости, 27.07.2023
Российские системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 20 дронов
Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:09
2023-07-27T14:09
2023-07-27T14:20
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
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безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, В мире
Российские системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 20 дронов
Минобороны: российские системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 20 дронов