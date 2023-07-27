https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886721741.html

Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников

Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников - РИА Новости, 27.07.2023

Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников

Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:32

2023-07-27T20:32

2023-07-27T20:32

россия

уганда

йовери мусевени

владимир путин

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени. "Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника… Будем очень рады, если Россия решит сотрудничать с нами по вопросу производства спутников", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886383324.html

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россия, уганда, йовери мусевени, владимир путин, в мире, космос - риа наука