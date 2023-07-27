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Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников - РИА Новости, 27.07.2023
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20:32 27.07.2023
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Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников
Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:32
2023-07-27T20:32
россия
уганда
йовери мусевени
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени. "Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника… Будем очень рады, если Россия решит сотрудничать с нами по вопросу производства спутников", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886383324.html
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россия, уганда, йовери мусевени, владимир путин, в мире, космос - риа наука
Россия, Уганда, Йовери Мусевени, Владимир Путин, В мире, Космос - РИА Наука
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников

Президент Уганды Мусевени предложил России сотрудничество в производстве спутников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Уганда Йовери Мусевени
Президент Республики Уганда Йовери Мусевени - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Уганда Йовери Мусевени . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени.
"Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника… Будем очень рады, если Россия решит сотрудничать с нами по вопросу производства спутников", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 2019 год - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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