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Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников
Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:32
2023-07-27T20:32
2023-07-27T20:32
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уганда будет очень рада, если Россия решит сотрудничать с ней по вопросу производства спутников, заявил на встрече президент африканской страны Йовери Мусевени. "Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника… Будем очень рады, если Россия решит сотрудничать с нами по вопросу производства спутников", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886383324.html
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россия, уганда, йовери мусевени, владимир путин, в мире, космос - риа наука
Россия, Уганда, Йовери Мусевени, Владимир Путин, В мире, Космос - РИА Наука
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников
Президент Уганды Мусевени предложил России сотрудничество в производстве спутников