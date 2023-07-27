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На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
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10:57 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886545618.html
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ
Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:57
2023-07-27T10:57
санкт-петербург
африка
дмитрий песков
форум "россия — африка"
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом, рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава российского государства Владимир Путин в четверг примет участие в работе саммита и проведет ряд двусторонних встреч. "Идет работа по линии СМИ. В целом 2031 представитель СМИ аккредитован на саммите, 1380 - российских и 456 гостей приехали из различных стран Африки. Обсуждается сотрудничество, которое возможно по линии, по линии обмена контентом. Это очень интересный аспект саммита", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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санкт-петербург, африка, дмитрий песков, форум "россия — африка", в мире
Санкт-Петербург, Африка, Дмитрий Песков, Форум "Россия — Африка", В мире
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ

Песков сообщил, что вопросы сотрудничества СМИ обсудят на полях саммита Россия — Африка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума "Россия - Африка"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом, рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава российского государства Владимир Путин в четверг примет участие в работе саммита и проведет ряд двусторонних встреч.
«
"Идет работа по линии СМИ. В целом 2031 представитель СМИ аккредитован на саммите, 1380 - российских и 456 гостей приехали из различных стран Африки. Обсуждается сотрудничество, которое возможно по линии, по линии обмена контентом. Это очень интересный аспект саммита", - сказал он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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