https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886545618.html
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ
Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:57
2023-07-27T10:57
2023-07-27T10:57
санкт-петербург
африка
дмитрий песков
форум "россия — африка"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529558_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_ce86dc5f4cd52cc2ab7c6a2a1da72afa.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом, рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава российского государства Владимир Путин в четверг примет участие в работе саммита и проведет ряд двусторонних встреч. "Идет работа по линии СМИ. В целом 2031 представитель СМИ аккредитован на саммите, 1380 - российских и 456 гостей приехали из различных стран Африки. Обсуждается сотрудничество, которое возможно по линии, по линии обмена контентом. Это очень интересный аспект саммита", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
санкт-петербург
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529558_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_dd9e89b6049dc4365365661e8d85f74c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, африка, дмитрий песков, форум "россия — африка", в мире
Санкт-Петербург, Африка, Дмитрий Песков, Форум "Россия — Африка", В мире
На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ
Песков сообщил, что вопросы сотрудничества СМИ обсудят на полях саммита Россия — Африка