https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886545618.html

На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ

На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ - РИА Новости, 27.07.2023

На саммите Россия — Африка обсудят вопросы сотрудничества СМИ

Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:57

2023-07-27T10:57

2023-07-27T10:57

санкт-петербург

африка

дмитрий песков

форум "россия — африка"

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представители СМИ, которые приехали на саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, на полях площадки обсуждают вопросы сотрудничества и обмена контентом, рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава российского государства Владимир Путин в четверг примет участие в работе саммита и проведет ряд двусторонних встреч. "Идет работа по линии СМИ. В целом 2031 представитель СМИ аккредитован на саммите, 1380 - российских и 456 гостей приехали из различных стран Африки. Обсуждается сотрудничество, которое возможно по линии, по линии обмена контентом. Это очень интересный аспект саммита", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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санкт-петербург, африка, дмитрий песков, форум "россия — африка", в мире