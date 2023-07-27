Путин обсудил с коллегами из Африки передачу технологий сельхозпроизводства
Путин сообщил, что обсудил с коллегами из Африки передачу технологий сельхозпроизводства
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканскими коллегами накануне обсудил вопросы передачи технологий по сельхозпроизводству.
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"Мы вчера с коллегами в ходе двухсторонних встреч как раз говорили об этом, и мне африканские коллеги так и рассказывали, они говорили: у нас есть возможность производить продовольствие, нам нужны технологии, поддержка соответствующая. Со своей стороны Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий", - сообщил Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он отметил, что заинтересованы также и в дальнейшем развитии сотрудничества с африканскими странами в сфере энергетики.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.