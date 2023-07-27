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Путин обсудил с коллегами из Африки передачу технологий сельхозпроизводства

Путин обсудил с коллегами из Африки передачу технологий сельхозпроизводства - РИА Новости, 27.07.2023

Путин обсудил с коллегами из Африки передачу технологий сельхозпроизводства

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканскими коллегами накануне обсудил вопросы передачи технологий по сельхозпроизводству. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:30

2023-07-27T13:30

2023-07-27T13:30

владимир путин

африка

в мире

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с африканскими коллегами накануне обсудил вопросы передачи технологий по сельхозпроизводству. "Мы вчера с коллегами в ходе двухсторонних встреч как раз говорили об этом, и мне африканские коллеги так и рассказывали, они говорили: у нас есть возможность производить продовольствие, нам нужны технологии, поддержка соответствующая. Со своей стороны Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий", - сообщил Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он отметил, что заинтересованы также и в дальнейшем развитии сотрудничества с африканскими странами в сфере энергетики. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

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владимир путин, африка, в мире, экономика, форум "россия — африка"