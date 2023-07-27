https://ria.ru/20230727/rapu-1886503874.html

В РАПУ рассказали о доле юаня в торговле российскими удобрениями

В РАПУ рассказали о доле юаня в торговле российскими удобрениями - РИА Новости, 27.07.2023

В РАПУ рассказали о доле юаня в торговле российскими удобрениями

Китайский юань уже сейчас занимает значимую долю в торговле российскими минеральными удобрениями, а в будущем он вместе с валютой БРИКС, создание которой... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:33

2023-07-27T00:33

2023-07-27T00:33

экономика

сша

россия

брикс

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Китайский юань уже сейчас занимает значимую долю в торговле российскими минеральными удобрениями, а в будущем он вместе с валютой БРИКС, создание которой обсуждается, способен полностью заменить доллар и евро, заявил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Безотносительно санкций российские производители брендов удобрений по-своему решают вопрос по производству минеральных удобрений и их продаж в те или иные страны мира. Падение (экспорта - ред.) связано с невозможностью проводить с некоторыми компаниями транзакции, в частности с долларом США. Поэтому часть компаний работала в других валютах: где-то мы вышли на прямые продажи совместных продуктов, особенно в больших странах", - рассказал Гурьев, объясняя причины падения российского экспорта удобрений в 2022 году, по оценке ассоциации, на 15%. При этом, отметил он, юань стал играть большую роль в продаже минеральных удобрений, "особенно, в регионе глобального Юга, где-то практически полностью заменив собой доллар и евро, и эта тенденция сохраняется". "Доля юаня в торговле удобрениями - значимая", - заявил он, не назвав, однако, точные цифры, ссылаясь на коммерческую тайну компаний-поставщиков. Кроме того, по его словам, "большой проблемой у всех в мировой торговле, в особенности у России, является отсутствие такого инструмента, как SWIFT". "Но сегодня мы видим, что альтернативой SWIFT может стать китайская CIPS (международная китайская система банковских переводов - ред.), которая в принципе, в дальнейшем развитии, объективно станет играть играющую роль не только в региональной, но и в мировой экономике", - добавил он. Комментируя же валюту БРИКС, глава РАПУ заявил, что "сегодня говорить о создании такой валюты можно, потому что в той или иной мере это обсуждается". "Сколько это займет времени - сказать пока сложно. Но, как я уже сказал, если мы говорим о короткой перспективе, это будет в следующие несколько лет. Безусловно, короткой и единственной альтернативой, реальной альтернативой американскому доллару, становится юань. Как наиболее обеспеченная, наименее волатильная валюта", - считает Гурьев. "Поэтому в целом ожидания такие: альтернатива SWIFT, юань и создание альтернативной валюты", - подытожил он, говоря о перспективах торговли российскими минеральными удобрениями. Ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту уже неоднократно предлагал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Так, бразильский лидер намерен поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах стран-участниц на предстоящем в сентябре саммите союза. В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, что идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах.

https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886503379.html

https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, брикс, swift