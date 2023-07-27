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Лавров анонсировал открытие представительств российских медиа в Африке

Лавров анонсировал открытие представительств российских медиа в Африке - РИА Новости, 27.07.2023

Лавров анонсировал открытие представительств российских медиа в Африке

Представительства российских медиа на страновом и региональном уровнях откроются в Африке в ближайшей перспективе, на континенте планируется создать ряд... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:48

2023-07-27T17:48

2023-07-27T17:48

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Представительства российских медиа на страновом и региональном уровнях откроются в Африке в ближайшей перспективе, на континенте планируется создать ряд информационных хабов и многофункциональный редакционный центр при участии российской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В ближайшей перспективе – открытие страновых и региональных представительств российских медиа", - сказал министр, обращаясь к участникам второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка. По его словам, расширится корсеть RT, агентство Sputnik запустит многофункциональный редакционный центр, планируются проекты и с участием других российских СМИ. Министр отметил, что реализация проектов с участием российских медиа на африканском континенте стала свидетельством "неподдельного интереса африканцев" к России. "Российские информагентства и телеканалы успешно осуществляют профессиональную деятельность на африканском континенте. Их репортажи, художественные и документальные фильмы неизменно пользуются спросом у многомиллионной аудитории африканцев", - отметил Лавров.

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форум "россия — африка", сергей лавров, африка, телеканал rt, sputnik