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ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/poteri-1886614099.html
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 210 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:19
2023-07-27T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 210 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР. Также, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское ДНР. "Потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады Украины.
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении более 210 военных

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 210 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
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В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР. Также, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское ДНР.
«
"Потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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