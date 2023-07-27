https://ria.ru/20230727/poteri-1886614099.html

ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных

ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ потеряли на Донецком направлении более 210 военных

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 210 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:19

2023-07-27T14:19

2023-07-27T14:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении более 210 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления, сообщили в четверг в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово ДНР. Также, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское ДНР. "Потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады Украины.

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)