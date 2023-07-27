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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/postradavshiy-1886665745.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.07.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:48
2023-07-27T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр Донецка ранее сообщал о двух мирных жителях, пострадавших в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск. "По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района по улице Аргуновых получил ранение парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка ранее сообщал о двух мирных жителях, пострадавших в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск.
"По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района по улице Аргуновых получил ранение парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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