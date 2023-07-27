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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.07.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:48
2023-07-27T16:48
2023-07-27T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр Донецка ранее сообщал о двух мирных жителях, пострадавших в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск. "По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района по улице Аргуновых получил ранение парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель