https://ria.ru/20230727/podmoskove-1886579399.html

Бизнес привлек свыше 77 млрд рублей при поддержке Подмосковья

Бизнес привлек свыше 77 млрд рублей при поддержке Подмосковья - РИА Новости, 27.07.2023

Бизнес привлек свыше 77 млрд рублей при поддержке Подмосковья

Бизнес привлек заемные средства в размере более 77 миллиардов рублей при поддержке Московского областного гарантийного фонда с 2009 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бизнес

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бизнес привлек заемные средства в размере более 77 миллиардов рублей при поддержке Московского областного гарантийного фонда с 2009 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. С 2009 по июль 2023 года Московский областной гарантийный фонд выдал бизнесу Подмосковья порядка 2900 поручительств почти на 25 миллиардов рублей. "По состоянию на 1 июля компании МСП, работающие в Подмосковье, получили от фонда 2891 поручительство на общую сумму 24,6 миллиарда рублей. Благодаря этой поддержке компании смогли привлечь заемные средства на сумму 77,1 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой. Как отметили в пресс-службе, за первые полгода текущего года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовалось около 600 субъектов МСП. Они получили почти 700 поручительств на 6 миллиардов рублей. Сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230724/smetana-1885991485.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бизнес