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Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
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01:16 27.07.2023 (обновлено: 01:20 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/partnerstvo-1886505809.html
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:16
2023-07-27T01:20
россия
египет
санкт-петербург
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка."Президент выразил стремление углублять партнерские отношения с Российской Федерацией в рамках постоянного развития этих отношений, кульминацией которого стало подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2018 году", — отметил Фахми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230727/egipet-1886505018.html
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россия, египет, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Россия, Египет, Санкт-Петербург, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией

Президент Египта заявил Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси
Читать ria.ru в
КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.
В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта
00:59
"Президент выразил стремление углублять партнерские отношения с Российской Федерацией в рамках постоянного развития этих отношений, кульминацией которого стало подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2018 году", — отметил Фахми.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Российский сенатор высказался об отношениях Запада и Африки
Вчера, 18:58
 
РоссияЕгипетСанкт-ПетербургАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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