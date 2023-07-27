https://ria.ru/20230727/partnerstvo-1886505809.html

Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией

Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией - РИА Новости, 27.07.2023

Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:16

2023-07-27T01:16

2023-07-27T01:20

россия

египет

санкт-петербург

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка."Президент выразил стремление углублять партнерские отношения с Российской Федерацией в рамках постоянного развития этих отношений, кульминацией которого стало подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2018 году", — отметил Фахми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230727/egipet-1886505018.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886464044.html

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россия, египет, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, форум "россия — африка", в мире