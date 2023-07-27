https://ria.ru/20230727/partnerstvo-1886505809.html
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:16
2023-07-27T01:16
2023-07-27T01:20
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санкт-петербург
абдель фаттах ас-сиси
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в мире
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка."Президент выразил стремление углублять партнерские отношения с Российской Федерацией в рамках постоянного развития этих отношений, кульминацией которого стало подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2018 году", — отметил Фахми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230727/egipet-1886505018.html
https://ria.ru/20230726/afrika-1886464044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, египет, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Россия, Египет, Санкт-Петербург, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Президент Египта заявил о стремлении углублять партнерство с Россией
Президент Египта заявил Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией
КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о стремлении углублять партнерские отношения с Россией, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.
В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург
для участия в саммите Россия — Африка.
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"Президент выразил стремление углублять партнерские отношения с Российской Федерацией в рамках постоянного развития этих отношений, кульминацией которого стало подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2018 году", — отметил Фахми.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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