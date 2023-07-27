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ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за 20 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:05

2023-07-27T05:05

2023-07-27T05:05

специальная военная операция на украине

донецк

украина

петровский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Ведомство также зафиксировало, что через двадцать минут по Петровскому району Донецка было выпущено еще четыре "натовских" снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886511446.html

донецк

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донецк, украина, петровский район, нато, сцкк, происшествия