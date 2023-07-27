https://ria.ru/20230727/obstrely-1886511800.html
ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за 20 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:05
2023-07-27T05:05
2023-07-27T05:05
специальная военная операция на украине
донецк
украина
петровский район
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886034269_0:434:2869:2048_1920x0_80_0_0_7bd7dfcc902d1123db327ee8cb659ce4.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Ведомство также зафиксировало, что через двадцать минут по Петровскому району Донецка было выпущено еще четыре "натовских" снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886511446.html
донецк
украина
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886034269_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c218da59e39b69dde605d001733fe718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, петровский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Петровский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ за 20 минут выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку