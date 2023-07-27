https://ria.ru/20230727/obstrel-1886612423.html
ВСУ обстреляли окраину поселка Красное в Шебекинском округе
ВСУ обстреляли окраину поселка Красное в Шебекинском округе - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ обстреляли окраину поселка Красное в Шебекинском округе
Украинские военные обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа, пострадал комбайнер, ему оказана помощь, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:14
2023-07-27T14:14
2023-07-27T15:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
здоровье - общество
вячеслав гладков
россия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа, пострадал комбайнер, ему оказана помощь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу", - написал Гладков. Он добавил, что мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего его направили на амбулаторное лечение домой. Комбайн пострадавшего тоже был "ранен" осколками от снарядов.По данным губернатора, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.Согласно сводкам об обстрелах, опубликованным Гладковым, Красное до этого обстреляли 18 июля шестью снарядами из миномета. Пострадавших и разрушений не было. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886596660.html
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РИА Новости
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ВСУ обстреляли окраину поселка Красное в Шебекинском округе
Гладков: комбайнер пострадал при обстреле поселка Красное в Шебекинском округе