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Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска в 12.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:49
2023-07-27T12:49
2023-07-27T12:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 12.35 до 12.45 этот же район Донецка еще два раза подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по нему за это время было выпущено в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка