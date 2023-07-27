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Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 27.07.2023 (обновлено: 12:59 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886586759.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска в 12.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:49
2023-07-27T12:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 12.35 до 12.45 этот же район Донецка еще два раза подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по нему за это время было выпущено в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, с 12.35 до 12.45 этот же район Донецка еще два раза подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по нему за это время было выпущено в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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