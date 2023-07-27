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Межгосударственные отношения России и Намибии

Межгосударственные отношения России и Намибии - РИА Новости, 27.07.2023

Межгосударственные отношения России и Намибии

Дипломатические отношения между СССР и Намибией были установлены 21 марта 1990 года в день провозглашения независимости этой страны. В Намибии действовали... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:26

2023-07-27T01:26

2023-07-27T01:26

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Дипломатические отношения между СССР и Намибией были установлены 21 марта 1990 года в день провозглашения независимости этой страны. В Намибии действовали советские военные специалисты, значительная часть "политического класса" Намибии получила образование в СССР. Намибия признала Россию как правопреемника СССР 30 декабря 1991 года. Политические контакты двух стран начались в середине 1990-х годов.В марте 1998 года состоялся визит первого президента Намибии Сэма Нуйомы в Россию. В июне 2009 года Намибию с официальным визитом посетил президент России Дмитрий Медведев. В ходе переговоров Дмитрий Медведев и президент Намибии Хификепунье Похамба обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней проблематики, представляющих взаимный интерес. В рамках визита Дмитрий Медведев также встретился с первым президентом страны Сэмом Нуйомой. В феврале 2010 года первый президент Намибии Сэм Нуйома посетил Москву для участия в 50-летнем юбилее Российского университета дружбы народов. Состоялась встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. В мае 2010 года Россию с визитом посетил президент Намибии Хификепунье Похамба.В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались наиболее важные двусторонние проекты, в частности в сфере энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, а также некоторые вопросы международной повестки дня. По итогам визита был подписан пакет документов. 27 июля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял участие во встрече участников саммита БРИКС с приглашенными представителями ряда государств Африки, в которой участвовал президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб.23 октября 2019 года "на полях" саммита "Россия – Африка" в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Хаге Готтфрида Гейнгоба. 19 мая 2022 года зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев президент Намибии, председатель партии "Народная организация Юго-Западной Африки" Хаге Гейнгоб по видеосвязи обсудили вопросы противодействия санкциям, обеспечения продовольственной безопасности и межпартийного взаимодействия. Также обсуждалась активизация диалога России и Африки по ряду ключевых направлений. В июне 2007 года в Виндхуке с рабочим визитом побывал председатель правительства Российской Федерации Михаил Фрадков.В июне 2015 года, в мае 2017 года, в ноябре 2017 года и в мае 2019 года Намибию с рабочими визитами посещал заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В 2018 году Намибию посетил министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов. Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В декабре 2001 года Намибию посетил глава МИД России Игорь Иванов, он встретился с президентом Намибии Сэмом Нуйомой и министром иностранных дел, информации и радиовещания Намибии Тео-Беном Гурирабом. В декабре 2005 года в Намибии заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Салтанов был принят президентом страны Хификепунье Похамбой и провел межмидовские консультации. В сентябре 2007 года в Москве состоялась встреча заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Денисов встретился с министром иностранных дел Намибии Марко Хаусику, также в сентябре 2007 года состоялась встреча Марко Хаусику с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). В мае 2010 года в Москве заместитель министра иностранных дел РФ Александр Салтанов встретился с министром иностранных дел Намибии Утони Нуйомой. В мае 2011 года глава МИД Намибии Утони Нуйома посетил Москву с официальным визитом, где провел встречу с Сергеем Лавровым. В августе 2012 года Намибию посещал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, он был принят премьер-министром Намибии Нахасом Ангулой и Министром иностранных дел Намибии Утони Нуйомой. В сентябре 2013 года "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) глава МИД России Сергей Лавров пообщался с министром иностранных дел Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой. В марте 2015 года в Виндхуке специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию провозглашения независимости Намибии и вступлению в должность нового президента этой страны Хаге Готтфрида Гейнгоба. В октябре 2016 года Россию с рабочим визитом посетила заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва. В сентябре 2017 года Лавров и Нанди-Ндайтва пообщались "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). В марте 2018 года министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Намибию в рамках рабочей поездки по странам Африки к югу от Сахары. Лавров был принят президентом Намибии Хаге Гейнгобом и провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром международных отношений и сотрудничества Нетумбо Нанди-Ндайтвой. Поддерживаются межпарламентские связи. В октябре 2017 года "на полях" 137-й сессии Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национального Совета (верхней палаты) парламента Намибии Маргарет Менса-Уильямс. В июне 2018 года "на полях" первого международного форума по развитию парламентаризма с Маргарет Менсой-Уильямс встречалась заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева. В июле 2019 года в Москве Маргарет Менса-Уильямс приняла участие во втором международном форуме по развитию парламентаризма, а также пленарном заседании парламентской конференции "Россия – Африка". 19-21 февраля 2020 года состоялся официальный визит в Виндхук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая побеседовала с президентом Намибии Хаге Годфридом Гейнгобом, встретилась с премьер-министром Намибии Саарой Куугонгельва-Амадилой, провела переговоры с руководством обеих палат парламента Намибии, выступила на специальном заседании законодательного органа страны. Очередная встреча Валентины Матвиенко с председателем Национального Совета парламента Намибии Лукасом Синимбо Мухой состоялась 5 октября 2022 года "на полях" саммита спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарте (Индонезия). 20 марта 2023 года председатель Национального совета Республики Намибии Лукас Синимбо Муха принял участие во Второй международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве.22 марта 2023 года состоялась встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Национального совета Республики Намибии Лукаса Синимбо Мухи, по итогам которой было подписано Соглашение о сотрудничестве между СФ и Национальным советом Республики Намибии. В ходе визита в Россию председатель Национального совета Республики Намибии Лукас Синимбо Муха также встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Основным механизмом практического взаимодействия является двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), созданная в 2006 году. Очередное ее заседание состоялось в режиме видеоконференции 9 декабря 2021 года. Стороны подписали "Дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Намибией на период 2022-2025 гг.". Документ охватывает широкий спектр направлений двустороннего сотрудничества и представляет собой план-график перспективных проектов и мероприятий по развитию российско-намибийского сотрудничества в среднесрочный период. По данным ФТС России по итогам 2021 года товарооборот России и Намибии составил 13,8 миллионов долларов, в том числе российский экспорт – 12 миллионов долларов, импорт – 1,8 миллиона долларов. Основу российского экспорта в Намибию составляют злаки, удобрения, печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности. Основу российского импорта составляют рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; съедобные фрукты и орехи.В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России. В 2016 году было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в области геологии и недропользования, в 2019 году состоялось первое заседание совместной российско-намибийской рабочей группы по геологии и недропользованию. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества – энергетика, совместная разведка участков, потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами, сфера нефти и газа, сельскохозяйственное производство.Намибия входит в число ведущих стран по запасам урана. В стране работает дочерняя компания госкорпорации "Росатом" U1 Group. В 2018 году компания получила восемь лицензий на разведку урана в Намибии. В апреле 2019 года власти Намибии продлили срок действия четырех лицензий U1 Group, что дало возможность возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии. В июле 2023 года компания "Росатом" сообщила, что планирует завершить работы по разведке в 2026 году, а в 2029 году начать добычу урана. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект составит до 500 миллионов долларов. Компания "МКР Капитал" планирует создать в свободной экономической зоне порта "Уолфиш Бэй" упаковочное производство, обеспечивающее конкурентоспособность продукции в данном регионе. Обсуждается сотрудничество с намибийской компанией "Каптау Пэкенджинг" в части использования производимой ими упаковки. Осуществляется сотрудничество в сфере образования. Ведутся переговоры между Университетом Намибии и Российским университетом дружбы народов о начале преподавания русского языка в университете Намибии, продолжаются дискуссии между Намибийским университетом науки и технологий и Российской инженерной академией о возможном сотрудничестве в области авиации. Почти готовы к подписанию проекты меморандумов о взаимопонимании между министерством высшего образования и инноваций Намибии и министерством науки и высшего образования России по сотрудничеству в сферах науки и инноваций, а также в сфере технического и профессионального образования.Из-за пандемии COVID-19 намибийцы не могли получить стипендии для обучения в России. По состоянию на сентябрь 2022 года Россия предложила Намибии девять стипендий. В ноябре 2018 года в Виндхуке состоялось открытие Российско-намибийского культурно-образовательного центра, в рамках которого Российский университет дружбы народов (РУДН) организует курсы русского языка и довузовской подготовки. Центр был учрежден на материально-технической базе намибийского Международного университета менеджмента при поддержке посольства России в Виндхуке. Россия оказывает Намибии регулярную гуманитарную помощь. В 2009 и 2011 годах Россия оказала гуманитарное содействие населению Намибии, пострадавшему от наводнения. В связи с засухой в 2013 и 2020 годах намибийцам предоставлена российская продовольственная помощь, в 2017 году – выделено 1,5 миллиона долларов через Всемирную продовольственную программу ООН.В соответствии с соглашением о взаимной отмене визовых требований граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране. Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Намибии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, намибия, россия, москва, хаге гейнгоб, дмитрий медведев, сергей лавров, оон, совет федерации рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"