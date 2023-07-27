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Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли - РИА Новости, 27.07.2023
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00:47 27.07.2023 (обновлено: 00:52 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/most-1886504208.html
Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли
Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли - РИА Новости, 27.07.2023
Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:47
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керчь
россия
крымский мост
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.&quot;Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено&quot;, — говорится в сообщении.Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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керчь, россия, крымский мост, происшествия
Керчь, Россия, Крымский мост, Происшествия
Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

Власти временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
«

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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КерчьРоссияКрымский мостПроисшествия
 
 
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