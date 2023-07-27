https://ria.ru/20230727/most-1886504208.html

Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли - РИА Новости, 27.07.2023

Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:47

2023-07-27T00:47

2023-07-27T00:52

керчь

россия

крымский мост

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено", — говорится в сообщении.Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по объекту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.

https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html

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керчь, россия, крымский мост, происшествия