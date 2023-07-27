https://ria.ru/20230727/konkurs-1885970641.html

Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!"

Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!" - РИА Новости, 27.07.2023

Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!"

Второй этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ "Всегда готов!" завершился, из тысячи финалистов 100 победителей отправятся в ВДЦ "Орленок" РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:00

2023-07-27T10:00

2023-07-27T10:00

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885967708_0:175:1680:1120_1920x0_80_0_0_9fbea0ebcd615391acac9c1b19c9188a.jpg

МОСКВА, 27 июл - АНО "Россия - страна возможностей". Второй этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ "Всегда готов!" завершился, из тысячи финалистов 100 победителей отправятся в ВДЦ "Орленок" благодаря программе развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российскому движению детей и молодежи "Движение Первых".В этом году организаторы получили более 4,5 тысячи заявок на участие от ребят 14-17 лет со всей России, в том числе с новых территорий, а также из Белоруссии. Городами-лидерами по количеству участников стали Москва и Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж. Все ребята выполнили творческое задание, которое поможет определить самых креативных и талантливых подростков.Оценивали работы участников профессиональное жюри, в состав которого вошел основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM (Диденок тим) Кирилл Диденок, основатель Медиапроекта о современном искусстве ARTПатруль, совладелец Omelchenko gallery (Омельченко гэллари) Юрий Омельченко, медиаменеджер Георгий Лобушкин, саунд-продюсер Михаил Потапов и другие."Провел очень много времени, изучая работы ребят и оценивая их креатив, смелость и юмор. Как бы я хотел пробовать свои таланты в подобных конкурсах в юном возрасте! Сейчас интернет и общественные организации дают молодежи множество классных возможностей", - отметил Кирилл Диденок.Победители поедут на лагерную смену в "Орленок", где будут заниматься волонтерством, творчеством, спортом. Все ребята получат баллы от "Другого Дела", которые можно потратить на саморазвитие.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", ИНН 9710063040, erid: 4CQwVszH9pUjKJnU7rP

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы, фото