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Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!" - РИА Новости, 27.07.2023
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Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!"
Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!" - РИА Новости, 27.07.2023
Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!"
Второй этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ "Всегда готов!" завершился, из тысячи финалистов 100 победителей отправятся в ВДЦ "Орленок" РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:00
2023-07-27T10:00
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 июл - АНО "Россия - страна возможностей". Второй этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ "Всегда готов!" завершился, из тысячи финалистов 100 победителей отправятся в ВДЦ "Орленок" благодаря программе развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российскому движению детей и молодежи "Движение Первых".В этом году организаторы получили более 4,5 тысячи заявок на участие от ребят 14-17 лет со всей России, в том числе с новых территорий, а также из Белоруссии. Городами-лидерами по количеству участников стали Москва и Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж. Все ребята выполнили творческое задание, которое поможет определить самых креативных и талантливых подростков.Оценивали работы участников профессиональное жюри, в состав которого вошел основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM (Диденок тим) Кирилл Диденок, основатель Медиапроекта о современном искусстве ARTПатруль, совладелец Omelchenko gallery (Омельченко гэллари) Юрий Омельченко, медиаменеджер Георгий Лобушкин, саунд-продюсер Михаил Потапов и другие."Провел очень много времени, изучая работы ребят и оценивая их креатив, смелость и юмор. Как бы я хотел пробовать свои таланты в подобных конкурсах в юном возрасте! Сейчас интернет и общественные организации дают молодежи множество классных возможностей", - отметил Кирилл Диденок.Победители поедут на лагерную смену в "Орленок", где будут заниматься волонтерством, творчеством, спортом. Все ребята получат баллы от "Другого Дела", которые можно потратить на саморазвитие.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", ИНН 9710063040, erid: 4CQwVszH9pUjKJnU7rP
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пресс-релизы, фото
Пресс-релизы

Завершился второй этап конкурса творческих работ "Всегда готов!"

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МОСКВА, 27 июл - АНО "Россия - страна возможностей". Второй этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ "Всегда готов!" завершился, из тысячи финалистов 100 победителей отправятся в ВДЦ "Орленок" благодаря программе развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российскому движению детей и молодежи "Движение Первых".
В этом году организаторы получили более 4,5 тысячи заявок на участие от ребят 14-17 лет со всей России, в том числе с новых территорий, а также из Белоруссии. Городами-лидерами по количеству участников стали Москва и Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж. Все ребята выполнили творческое задание, которое поможет определить самых креативных и талантливых подростков.
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"Участники конкурса "Всегда Готов!"
Участники конкурса Всегда Готов!
Участники конкурса "Всегда Готов!"
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"Участники конкурса "Всегда Готов!"
Участники конкурса Всегда Готов!
Участники конкурса "Всегда Готов!"
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"Участники конкурса "Всегда Готов!"
Участники конкурса Всегда Готов!
Участники конкурса "Всегда Готов!"
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"Участник конкурса "Всегда Готов!"
Участник конкурса Всегда Готов!
Участник конкурса "Всегда Готов!"
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия - страна возможностей"
4 из 4
Оценивали работы участников профессиональное жюри, в состав которого вошел основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM (Диденок тим) Кирилл Диденок, основатель Медиапроекта о современном искусстве ARTПатруль, совладелец Omelchenko gallery (Омельченко гэллари) Юрий Омельченко, медиаменеджер Георгий Лобушкин, саунд-продюсер Михаил Потапов и другие.
"Провел очень много времени, изучая работы ребят и оценивая их креатив, смелость и юмор. Как бы я хотел пробовать свои таланты в подобных конкурсах в юном возрасте! Сейчас интернет и общественные организации дают молодежи множество классных возможностей", - отметил Кирилл Диденок.
Победители поедут на лагерную смену в "Орленок", где будут заниматься волонтерством, творчеством, спортом. Все ребята получат баллы от "Другого Дела", которые можно потратить на саморазвитие.
Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", ИНН 9710063040, erid: 4CQwVszH9pUjKJnU7rP
 
Пресс-релизы
 
 
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