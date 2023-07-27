https://ria.ru/20230727/kolonizatsiya-1886601337.html

Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки

Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки

Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации, заявил патриарх Московский и всея Руси РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:40

2023-07-27T13:40

2023-07-27T13:40

религия

владимир путин

африка

россия

африканский союз

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Несмотря на географическую отделенность, народы наших стран связывают добрые отношения. Секрет таких отношений довольно прост. Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации. Россия никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне с позиции превосходства и силы", - сказал патриарх Кирилл, выступая в четверг на пленарном заседании форума "Россия – Африка". По словам предстоятеля РПЦ, в трудные исторические моменты борьбы за независимость и определение Россия старалась активно поддерживать народы Африки. "А мы затем трудилась над созиданием мирной жизни, над развитием многих инфраструктурных проектов в Африке. Замечательно, что это сотрудничество продолжается и сегодня", - подчеркнул патриарх. Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума "Россия-Африка" наряду с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств: председателем Африканского союза и президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, президентом совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Арама, президентом Нового банка развития Дилмой Русеф. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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владимир путин, африка, россия, африканский союз, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), форум "россия — африка"