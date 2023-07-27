https://ria.ru/20230727/gumpomosch-1886719219.html
Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке
Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке
Россия запускает сразу четыре проекта по гуманитарной помощи в Кении и Конго - это открытие птицефермы, поставка зерна для дальнейшего выращивания собственных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:14
2023-07-27T20:14
2023-07-27T20:14
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мария львова-белова
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форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия запускает сразу четыре проекта по гуманитарной помощи в Кении и Конго - это открытие птицефермы, поставка зерна для дальнейшего выращивания собственных сельхозкультур, а также открытие медицинской лаборатории и образовательного класса, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "И вот сегодня на площадке саммита мы запускаем сразу четыре проекта: три в Кении и один в Демократической Республике Конго по помощи детям. Мы обсудили тему того, что важно не просто привезти гуманитарную помощь, а важно дать им возможность дальше развиваться и жить самостоятельно. И поэтому мы открываем птицеферму, где будем выращивать птицу и яйца, и это даст возможность детям, которые по статистике едят один раз в день, получать дополнительно белок, и чтобы питание было более разнообразным", - сказала Львова-Белова. Она уточнила, что также Россия привезет большое количество зерна, чтобы распространить его по ряду общин для выращивания собственных сельхозкультур, что поможет странам Африки в питании. "Мы открываем лабораторию медицинскую, где можно будет обследовать детей, вакцинировать их", - добавила омбудсмен. По словам Львовой-Беловой, также в Кении будет открыт образовательный класс. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кения, мария львова-белова, африка, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Кения, Мария Львова-Белова, Африка, В мире, Форум "Россия — Африка"
Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке
Омбудсмен Львова-Белова: Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Кении и Конго
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия запускает сразу четыре проекта по гуманитарной помощи в Кении и Конго - это открытие птицефермы, поставка зерна для дальнейшего выращивания собственных сельхозкультур, а также открытие медицинской лаборатории и образовательного класса, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"И вот сегодня на площадке саммита мы запускаем сразу четыре проекта: три в Кении и один в Демократической Республике Конго по помощи детям. Мы обсудили тему того, что важно не просто привезти гуманитарную помощь, а важно дать им возможность дальше развиваться и жить самостоятельно. И поэтому мы открываем птицеферму, где будем выращивать птицу и яйца, и это даст возможность детям, которые по статистике едят один раз в день, получать дополнительно белок, и чтобы питание было более разнообразным", - сказала Львова-Белова.
Она уточнила, что также Россия привезет большое количество зерна, чтобы распространить его по ряду общин для выращивания собственных сельхозкультур, что поможет странам Африки в питании.
"Мы открываем лабораторию медицинскую, где можно будет обследовать детей, вакцинировать их", - добавила омбудсмен.
По словам Львовой-Беловой, также в Кении будет открыт образовательный класс.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Саммит Россия — Африка. День первый
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
1 из 18
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
2 из 18
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
3 из 18
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
4 из 18
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
5 из 18
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
6 из 18
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
7 из 18
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
8 из 18
Участники обсудят широкий спектр тем.
9 из 18
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
10 из 18
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
11 из 18
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
12 из 18
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
13 из 18
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
14 из 18
Предусмотрена и культурная программа.
15 из 18
Работает выставочная экспозиция.
16 из 18
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
1 из 18
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
2 из 18
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
3 из 18
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
4 из 18
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
5 из 18
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
6 из 18
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
7 из 18
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
8 из 18
Участники обсудят широкий спектр тем.
9 из 18
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
10 из 18
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
11 из 18
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
12 из 18
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
13 из 18
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
14 из 18
Предусмотрена и культурная программа.
15 из 18
Работает выставочная экспозиция.
16 из 18
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18