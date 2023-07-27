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Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке

Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке - РИА Новости, 27.07.2023

Россия запустит четыре проекта по гумпомощи в Африке

Россия запускает сразу четыре проекта по гуманитарной помощи в Кении и Конго - это открытие птицефермы, поставка зерна для дальнейшего выращивания собственных... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:14

2023-07-27T20:14

2023-07-27T20:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия запускает сразу четыре проекта по гуманитарной помощи в Кении и Конго - это открытие птицефермы, поставка зерна для дальнейшего выращивания собственных сельхозкультур, а также открытие медицинской лаборатории и образовательного класса, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "И вот сегодня на площадке саммита мы запускаем сразу четыре проекта: три в Кении и один в Демократической Республике Конго по помощи детям. Мы обсудили тему того, что важно не просто привезти гуманитарную помощь, а важно дать им возможность дальше развиваться и жить самостоятельно. И поэтому мы открываем птицеферму, где будем выращивать птицу и яйца, и это даст возможность детям, которые по статистике едят один раз в день, получать дополнительно белок, и чтобы питание было более разнообразным", - сказала Львова-Белова. Она уточнила, что также Россия привезет большое количество зерна, чтобы распространить его по ряду общин для выращивания собственных сельхозкультур, что поможет странам Африки в питании. "Мы открываем лабораторию медицинскую, где можно будет обследовать детей, вакцинировать их", - добавила омбудсмен. По словам Львовой-Беловой, также в Кении будет открыт образовательный класс. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

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россия, кения, мария львова-белова, африка, в мире, форум "россия — африка"