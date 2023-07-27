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Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 27.07.2023
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Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи
Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 27.07.2023
Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи
Дипломатические отношения СССР и Экваториальной Гвинеи установлены 7 декабря 1968 года. Посольство СССР и Российской Федерации функционировало в Малабо с 1969... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:20
2023-07-27T01:20
справки
экваториальная гвинея
россия
ссср
теодоро обианг нгема мбасого
сергей лавров
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Дипломатические отношения СССР и Экваториальной Гвинеи установлены 7 декабря 1968 года. Посольство СССР и Российской Федерации функционировало в Малабо с 1969 по 1992 год. Его деятельность была прекращена по финансово-экономическим соображениям. Российские интересы в Экваториальной Гвинеи представляет Посольство России в Камеруне. Посольство Экваториальной Гвинеи в Москве функционирует с 1981 года. Между СССР и Экваториальной Гвинеей были заключены: Торговое соглашение (1970), Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (1971), о воздушном сообщении (1973), о культурном и научном сотрудничестве (1981), Консульская конвенция (1983), Протокол о подготовке кадров (1983), Протокол об эквивалентности дипломов (1985), Соглашение о сотрудничестве в области спорта (1989). В начале 1970-х годов СССР оказывал содействие Экваториальной Гвинее в изучении сырьевых запасов вод, было организовано совместное советско-гвинейское рыболовство для промысла рыбы и других продуктов моря.Советские специалисты заложили основы геологоразведочной отрасли Экваториальной Гвинеи. Советский Союз создал, обучил и оснастил национальную армию Экваториальной Гвинеи. База наблюдения, созданная испанцами во время колониального периода на вершине вулканической горы Пико-Басиле, в 1970-е годы перешла в руки советских спецслужб. В 1977-1989 годах Экваториальная Гвинея закупила у СССР два самолета Як-40 и один Ан-32 (использовался как президентский самолет).Экваториальная Гвинея признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника Советского Союза в 1992 году. Двустороннее взаимодействие носит традиционно дружественный характер. 6-9 июня 2011 года президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетил Россию с официальным визитом, в рамках которого был подписан ряд документов, включая межправительственные соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений, военно-техническом сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно механизма проведения политических консультаций.1 июля 2013 года "на полях" второго саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве состоялась краткая беседа Теодоро Обианга Нгемы Мбасого с президентом России Владимиром Путиным.В октябре 2019 года президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетил Сочи для участия в саммите "Россия – Африка", в рамках которого провел встречу с Владимиром Путиным. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2015 году в рамках третьего саммита ФСЭГ (Тегеран, Иран), "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) в 2014 и 2018 годах. Осенью 2019 года на площадке пятого газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Малабо (Экваториальная Гвинея) состоялась встреча президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и министра горной добычи, промышленности и энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэля Мбага Обианга Лимы с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Осуществляются контакты между внешнеполитическими ведомствами. В 2015 и 2016 годах глава МИД России Сергей Лавров встречался с министром иностранных дел и сотрудничества Экваториальной Гвинеи Агапито Мба Мокуем. 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии ГА ООН состоялась беседа Лаврова с министром иностранных дел и сотрудничества Экваториальной Гвинеи Cимеоном Ойоно Эсоно Ангуе. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посещал Экваториальную Гвинею в 2013 году, он был принят президентом страны Теодоро Обиангом Нгемой Mбacoгo и министром иностранных дел РЭГ Агапито Mбa Мокуем. 12 октября 2018 года Богданов принял участие в торжествах по случаю 50-летия провозглашения независимости Республики Экваториальная Гвинея в Малабо, где вновь встретился с президентом страны Теодоро Обиангом Нгемой Mбacoгo и главой МИД Cимеоном Ойоно Эсоно Ангуе. 30 октября 2019 года в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с вице-президентом Экваториальной Гвинеи, ответственным за вопросы обороны и государственной безопасности, Теодоро Нгемой Обиангом Манге. Развиваются межпарламентские связи. 16 июня 2015 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняла делегацию Сената Экваториальной Гвинеи во главе с Председателем Тересой Эфуа Асангоно. Прошла также встреча Тересы Эфуа Асангоно с заместителем председателя Государственной Думы РФ Владимиром Васильевым.Тереса Эфуа Асангоно принимала участие во втором Евразийском женском форуме 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, где было подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Сенатом Экваториальной Гвинеи. Делегации Экваториальной Гвинеи принимали участие в прошедших в России международном форуме "Развитие парламентаризма" в 2018 году, парламентских конференциях "Россия – Африка" в 2019 и 2023 годах. По данным ФТС России, товарооборот РФ и Экваториальной Гвинеи в 2021 году составил более 1,5 миллионов долларов (российский экспорт – 1,5 миллиона долларов, импорт – 6,1 тысяч долларов). Основу экспорта составляют мясо и пищевые мясные субпродукты, импорта – древесина и изделия из нее.Перспективные сферы взаимодействия между двумя странами — геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика.В 2019 году российские компании "Лукойл" и "Росгеология" подписали Меморандумы о взаимопонимании с министерством горной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи. В 2020 году дочерние компании АО "Росгеология" – АО "Зарубежгеология" и АО "Южморгеология" – подписали с министерством горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи контракты на проведение первого этапа работ по сейсмическим исследованиям в транзитной зоне и государственному картированию в районе Рио-Муни. Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы. В 2021 году было согласовано право экспорта большого перечня продукции из России в Экваториальную Гвинею (в том числе, фуражного зерна, молока и молочных продуктов, пчелиного меда и продуктов пчеловодства, рыбы, ракообразных, моллюсков и др.).Экваториальная Гвинея заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере рыболовства, в совместном исследовании и эксплуатации Гвинейского залива.Экваториальная Гвинея также заинтересована в развитии туризма и привлечении российских туристов. Россия и Экваториальная Гвинея также взаимодействуют в военной сфере. В 2011 году стороны подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сформировали межправительственную комиссию по ВТС, в российских военных вузах обучаются десятки экватогвинейских слушателей. В 2014 году Экваториальную Гвинею посетил бывший главнокомандующий ВМФ России Виктор Чирков, который подписал в Малабо соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Экваториальной Гвинеи, в 2015 году с визитом в эту страну прибыл главком ВМФ Владимир Королев, подписавший соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран. В 2019 году начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемой Обиангом Манге вопросы сотрудничества двух стран. Основной формой взаимодействия в сфере научного и гуманитарного сотрудничества является подготовка экватогвинейских национальных кадров. С 1968 года в СССР/России подготовлено более тысячи экватогвинейских специалистов. В 2023 году Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
экваториальная гвинея
россия
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справки, экваториальная гвинея, россия, ссср, теодоро обианг нгема мбасого, сергей лавров, михаил богданов, оон, совет федерации рф, росгеология, форум "россия — африка"
Справки, Экваториальная Гвинея, Россия, СССР, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Сергей Лавров, Михаил Богданов, ООН, Совет Федерации РФ, Росгеология, Форум "Россия — Африка"

Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
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Дипломатические отношения СССР и Экваториальной Гвинеи установлены 7 декабря 1968 года. Посольство СССР и Российской Федерации функционировало в Малабо с 1969 по 1992 год. Его деятельность была прекращена по финансово-экономическим соображениям. Российские интересы в Экваториальной Гвинеи представляет Посольство России в Камеруне. Посольство Экваториальной Гвинеи в Москве функционирует с 1981 года.
Между СССР и Экваториальной Гвинеей были заключены: Торговое соглашение (1970), Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (1971), о воздушном сообщении (1973), о культурном и научном сотрудничестве (1981), Консульская конвенция (1983), Протокол о подготовке кадров (1983), Протокол об эквивалентности дипломов (1985), Соглашение о сотрудничестве в области спорта (1989).
В начале 1970-х годов СССР оказывал содействие Экваториальной Гвинее в изучении сырьевых запасов вод, было организовано совместное советско-гвинейское рыболовство для промысла рыбы и других продуктов моря.
Советские специалисты заложили основы геологоразведочной отрасли Экваториальной Гвинеи.
Советский Союз создал, обучил и оснастил национальную армию Экваториальной Гвинеи. База наблюдения, созданная испанцами во время колониального периода на вершине вулканической горы Пико-Басиле, в 1970-е годы перешла в руки советских спецслужб.
В 1977-1989 годах Экваториальная Гвинея закупила у СССР два самолета Як-40 и один Ан-32 (использовался как президентский самолет).
Экваториальная Гвинея признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника Советского Союза в 1992 году.
Двустороннее взаимодействие носит традиционно дружественный характер.
6-9 июня 2011 года президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетил Россию с официальным визитом, в рамках которого был подписан ряд документов, включая межправительственные соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений, военно-техническом сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно механизма проведения политических консультаций.
1 июля 2013 года "на полях" второго саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве состоялась краткая беседа Теодоро Обианга Нгемы Мбасого с президентом России Владимиром Путиным.
В октябре 2019 года президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого посетил Сочи для участия в саммите "Россия – Африка", в рамках которого провел встречу с Владимиром Путиным.
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2015 году в рамках третьего саммита ФСЭГ (Тегеран, Иран), "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) в 2014 и 2018 годах.
Осенью 2019 года на площадке пятого газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Малабо (Экваториальная Гвинея) состоялась встреча президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и министра горной добычи, промышленности и энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэля Мбага Обианга Лимы с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.
Осуществляются контакты между внешнеполитическими ведомствами. В 2015 и 2016 годах глава МИД России Сергей Лавров встречался с министром иностранных дел и сотрудничества Экваториальной Гвинеи Агапито Мба Мокуем.
23 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии ГА ООН состоялась беседа Лаврова с министром иностранных дел и сотрудничества Экваториальной Гвинеи Cимеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посещал Экваториальную Гвинею в 2013 году, он был принят президентом страны Теодоро Обиангом Нгемой Mбacoгo и министром иностранных дел РЭГ Агапито Mбa Мокуем. 12 октября 2018 года Богданов принял участие в торжествах по случаю 50-летия провозглашения независимости Республики Экваториальная Гвинея в Малабо, где вновь встретился с президентом страны Теодоро Обиангом Нгемой Mбacoгo и главой МИД Cимеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
30 октября 2019 года в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с вице-президентом Экваториальной Гвинеи, ответственным за вопросы обороны и государственной безопасности, Теодоро Нгемой Обиангом Манге.
Развиваются межпарламентские связи. 16 июня 2015 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняла делегацию Сената Экваториальной Гвинеи во главе с Председателем Тересой Эфуа Асангоно. Прошла также встреча Тересы Эфуа Асангоно с заместителем председателя Государственной Думы РФ Владимиром Васильевым.
Тереса Эфуа Асангоно принимала участие во втором Евразийском женском форуме 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, где было подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Сенатом Экваториальной Гвинеи.
Делегации Экваториальной Гвинеи принимали участие в прошедших в России международном форуме "Развитие парламентаризма" в 2018 году, парламентских конференциях "Россия – Африка" в 2019 и 2023 годах.
По данным ФТС России, товарооборот РФ и Экваториальной Гвинеи в 2021 году составил более 1,5 миллионов долларов (российский экспорт – 1,5 миллиона долларов, импорт – 6,1 тысяч долларов).
Основу экспорта составляют мясо и пищевые мясные субпродукты, импорта – древесина и изделия из нее.
Перспективные сферы взаимодействия между двумя странами — геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика.
В 2019 году российские компании "Лукойл" и "Росгеология" подписали Меморандумы о взаимопонимании с министерством горной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи.
В 2020 году дочерние компании АО "Росгеология" – АО "Зарубежгеология" и АО "Южморгеология" – подписали с министерством горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи контракты на проведение первого этапа работ по сейсмическим исследованиям в транзитной зоне и государственному картированию в районе Рио-Муни.
Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы.
В 2021 году было согласовано право экспорта большого перечня продукции из России в Экваториальную Гвинею (в том числе, фуражного зерна, молока и молочных продуктов, пчелиного меда и продуктов пчеловодства, рыбы, ракообразных, моллюсков и др.).
Экваториальная Гвинея заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере рыболовства, в совместном исследовании и эксплуатации Гвинейского залива.
Экваториальная Гвинея также заинтересована в развитии туризма и привлечении российских туристов.
Россия и Экваториальная Гвинея также взаимодействуют в военной сфере. В 2011 году стороны подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сформировали межправительственную комиссию по ВТС, в российских военных вузах обучаются десятки экватогвинейских слушателей. В 2014 году Экваториальную Гвинею посетил бывший главнокомандующий ВМФ России Виктор Чирков, который подписал в Малабо соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Экваториальной Гвинеи, в 2015 году с визитом в эту страну прибыл главком ВМФ Владимир Королев, подписавший соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран.
В 2019 году начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемой Обиангом Манге вопросы сотрудничества двух стран.
Основной формой взаимодействия в сфере научного и гуманитарного сотрудничества является подготовка экватогвинейских национальных кадров. С 1968 года в СССР/России подготовлено более тысячи экватогвинейских специалистов. В 2023 году Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЭкваториальная ГвинеяРоссияСССРТеодоро Обианг Нгема МбасогоСергей ЛавровМихаил БогдановООНСовет Федерации РФРосгеологияФорум "Россия — Африка"
 
 
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