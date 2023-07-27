https://ria.ru/20230727/egipet-1886679755.html

Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене

Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене - РИА Новости, 27.07.2023

Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене

Министерство иностранных дел Египта вызвало посла Дании из-за неоднократных акций с сожжением Корана в датской столице Копенгагене, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:34

2023-07-27T17:34

2023-07-27T18:14

в мире

египет

дания

каир (город)

самех шукри

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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта вызвало посла Дании из-за неоднократных акций с сожжением Корана в датской столице Копенгагене, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства. За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака. Согласно заявлению, в четверг по поручению главы МИД Египта Самеха Шукри в штаб-квартиру министерства был вызван посол Дании в Каире. "Его (посла. — Прим. ред.) уведомили о том, что Египет возмущен и сильно осуждает, полностью отвергает на официальном и народном уровнях инциденты с сожжением Корана, которые недавно произошли перед зданиями иностранных дипломатических миссий в Дании, включая египетское посольство в Копенгагене", — заявил МИД Египта.

https://ria.ru/20230721/koran-1885559598.html

египет

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, египет, дания, каир (город), самех шукри