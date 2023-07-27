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Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене
Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене - РИА Новости, 27.07.2023
Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене
Министерство иностранных дел Египта вызвало посла Дании из-за неоднократных акций с сожжением Корана в датской столице Копенгагене, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:34
2023-07-27T17:34
2023-07-27T18:14
в мире
египет
дания
каир (город)
самех шукри
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта вызвало посла Дании из-за неоднократных акций с сожжением Корана в датской столице Копенгагене, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства. За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака. Согласно заявлению, в четверг по поручению главы МИД Египта Самеха Шукри в штаб-квартиру министерства был вызван посол Дании в Каире. "Его (посла. — Прим. ред.) уведомили о том, что Египет возмущен и сильно осуждает, полностью отвергает на официальном и народном уровнях инциденты с сожжением Корана, которые недавно произошли перед зданиями иностранных дипломатических миссий в Дании, включая египетское посольство в Копенгагене", — заявил МИД Египта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, египет, дания, каир (город), самех шукри
В мире, Египет, Дания, Каир (город), Самех Шукри
Посла Дании вызвали в МИД Египта из-за сожжения Корана в Копенгагене
МИД Египта вызвал посла Дании из-за акций с сожжением Корана в Копенгагене
КАИР, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта вызвало посла Дании из-за неоднократных акций с сожжением Корана в датской столице Копенгагене, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.
За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции
, Египта и Пакистана
в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака
.
Согласно заявлению, в четверг по поручению главы МИД Египта Самеха Шукри
в штаб-квартиру министерства был вызван посол Дании в Каире.
"Его (посла. — Прим. ред.) уведомили о том, что Египет возмущен и сильно осуждает, полностью отвергает на официальном и народном уровнях инциденты с сожжением Корана, которые недавно произошли перед зданиями иностранных дипломатических миссий в Дании, включая египетское посольство в Копенгагене", — заявил МИД Египта.
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