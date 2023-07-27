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Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта - РИА Новости, 27.07.2023
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00:59 27.07.2023 (обновлено: 01:14 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/egipet-1886505018.html
Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта
Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта - РИА Новости, 27.07.2023
Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о поддержке всех усилий по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщил официальный... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:59
2023-07-27T01:14
в мире
египет
украина
россия
каир (город)
санкт-петербург
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о поддержке всех усилий по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка, между ним и Путиным состоялась встреча."Президент Путин проинформировал президента (ас-Сиси. — Прим. ред.) о последних событиях российско-украинского кризиса. Президент (ас-Сиси. — Прим. ред.) подтвердил поддержку Египтом всех усилий, направленных на скорое политическое урегулирование кризиса мирным путем", — отметил Фахми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230727/putin-1886502544.html
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в мире, египет, украина, россия, каир (город), санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Украина, Россия, Каир (город), Санкт-Петербург, Абдель Фаттах ас-Сиси
Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта

Ас-Сиси: Египет поддерживает усилия по политическому урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о поддержке всех усилий по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.
В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка, между ним и Путиным состоялась встреча.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Путин продолжит серию двусторонних встреч с лидерами стран Африки
00:08
"Президент Путин проинформировал президента (ас-Сиси. — Прим. ред.) о последних событиях российско-украинского кризиса. Президент (ас-Сиси. — Прим. ред.) подтвердил поддержку Египтом всех усилий, направленных на скорое политическое урегулирование кризиса мирным путем", — отметил Фахми.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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В миреЕгипетУкраинаРоссияКаир (город)Санкт-ПетербургАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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