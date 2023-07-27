https://ria.ru/20230727/egipet-1886505018.html

Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта

Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта - РИА Новости, 27.07.2023

Ас-Сиси заявил о поддержке усилий по разрешению украинского конфликта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о поддержке всех усилий по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщил официальный... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:59

2023-07-27T00:59

2023-07-27T01:14

в мире

египет

украина

россия

каир (город)

санкт-петербург

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 27 июл — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил Владимиру Путину о поддержке всех усилий по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка, между ним и Путиным состоялась встреча."Президент Путин проинформировал президента (ас-Сиси. — Прим. ред.) о последних событиях российско-украинского кризиса. Президент (ас-Сиси. — Прим. ред.) подтвердил поддержку Египтом всех усилий, направленных на скорое политическое урегулирование кризиса мирным путем", — отметил Фахми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230727/putin-1886502544.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886464044.html

египет

украина

россия

каир (город)

санкт-петербург

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в мире, египет, украина, россия, каир (город), санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси