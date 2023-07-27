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Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль - РИА Новости, 27.07.2023
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17:31 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/delo-1886678824.html
Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль
Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль - РИА Новости, 27.07.2023
Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в аквапарке в Ростовской... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:31
2023-07-27T17:31
россия
ростов-на-дону
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в аквапарке в Ростовской области. "Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в Ростовской области... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. В среду стало известно, что в Ростове-на-Дону в аквапарке "Осьминожек" по улице Комарова утонул четырехлетний ребенок. Следователи регионального СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, семья с ребенком посетила аквапарк. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Медработники пытались его спасти, но ребенок скончался. После случившегося глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что с четверга сотрудники администрации совместно с компетентными органами начнут проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности: спасателей, медработников. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить причину смерти ребенка.
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россия
ростов-на-дону
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в аквапарке в Ростовской области. "Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в Ростовской области... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В среду стало известно, что в Ростове-на-Дону в аквапарке "Осьминожек" по улице Комарова утонул четырехлетний ребенок. Следователи регионального СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, семья с ребенком посетила аквапарк. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Медработники пытались его спасти, но ребенок скончался.
После случившегося глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что с четверга сотрудники администрации совместно с компетентными органами начнут проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности: спасателей, медработников.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить причину смерти ребенка.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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23 июля, 14:23
 
РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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