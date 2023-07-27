https://ria.ru/20230727/delo-1886678824.html

Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль

Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль - РИА Новости, 27.07.2023

Бастрыкин взял дело о гибели ребенка в аквапарке на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в аквапарке в Ростовской... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:31

2023-07-27T17:31

2023-07-27T17:31

россия

ростов-на-дону

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в аквапарке в Ростовской области. "Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в Ростовской области... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. В среду стало известно, что в Ростове-на-Дону в аквапарке "Осьминожек" по улице Комарова утонул четырехлетний ребенок. Следователи регионального СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, семья с ребенком посетила аквапарк. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Медработники пытались его спасти, но ребенок скончался. После случившегося глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что с четверга сотрудники администрации совместно с компетентными органами начнут проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности: спасателей, медработников. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить причину смерти ребенка.

https://ria.ru/20230723/rebenok-1885798546.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия