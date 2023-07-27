https://ria.ru/20230727/burundi-1886649910.html
Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими
Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими - РИА Новости, 27.07.2023
Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими
Подходы РФ и Бурунди по большинству проблем близки, настроены на конструктивное взаимодействие на площадке ООН, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:08
2023-07-27T16:08
2023-07-27T16:30
в мире
россия
бурунди
санкт-петербург
владимир путин
оон
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Подходы РФ и Бурунди по большинству проблем близки, настроены на конструктивное взаимодействие на площадке ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с бурундийским коллегой Эванистом Ндайишимие. "Хочу отметить, что подходы России и Бурунди по большинству международных проблем очень близки. Мы благодарны за поддержку российских инициатив на многосторонних площадках, настроены, разумеется, на дальнейшее конструктивное взаимодействие с вами, прежде всего на площадке ООН", - сказал Путин на встрече с лидером государства на полях саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230727/prodovolstvie-1886624309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, оон, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Бурунди, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ООН, Форум "Россия — Африка"
Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими
Путин: подходы России и Бурунди по большинству международных проблем очень близки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Подходы РФ и Бурунди по большинству проблем близки, настроены на конструктивное взаимодействие на площадке ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с бурундийским коллегой Эванистом Ндайишимие.
"Хочу отметить, что подходы России и Бурунди по большинству международных проблем очень близки. Мы благодарны за поддержку российских инициатив на многосторонних площадках, настроены, разумеется, на дальнейшее конструктивное взаимодействие с вами, прежде всего на площадке ООН", - сказал Путин на встрече с лидером государства на полях саммита "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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