https://ria.ru/20230727/burundi-1886649910.html

Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими

Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими - РИА Новости, 27.07.2023

Путин назвал подходы России и Бурунди к мировым проблемам близкими

Подходы РФ и Бурунди по большинству проблем близки, настроены на конструктивное взаимодействие на площадке ООН, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:08

2023-07-27T16:08

2023-07-27T16:30

в мире

россия

бурунди

санкт-петербург

владимир путин

оон

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Подходы РФ и Бурунди по большинству проблем близки, настроены на конструктивное взаимодействие на площадке ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с бурундийским коллегой Эванистом Ндайишимие. "Хочу отметить, что подходы России и Бурунди по большинству международных проблем очень близки. Мы благодарны за поддержку российских инициатив на многосторонних площадках, настроены, разумеется, на дальнейшее конструктивное взаимодействие с вами, прежде всего на площадке ООН", - сказал Путин на встрече с лидером государства на полях саммита "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/prodovolstvie-1886624309.html

россия

бурунди

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, бурунди, санкт-петербург, владимир путин, оон, форум "россия — африка"