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Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы - РИА Новости, 27.07.2023
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10:58 27.07.2023 (обновлено: 11:11 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/bilayn-1886544629.html
Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы
Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы - РИА Новости, 27.07.2023
Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы
Билайн оказался в лидерах по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:58
2023-07-27T11:11
москва
билайн
московский метрополитен
мобильная связь
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Билайн оказался в лидерах по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на итоги исследования компания DMTeL. Данное исследование впервые было проведено на территории Московского метрополитена. "Средняя скорость загрузки имеет очень небольшое влияние на конечного потребителя услуги, так как сервисов, которым необходимо более 12 мегабит в секунду, пока практически нет. Здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 мегабит в секунду абонент получал всегда и везде. Так, например, согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube билайн находится на первой позиции", - рассказали в пресс-службе билайна. Там пояснили, что "умные алгоритмы" сети дают клиенту ту пропускную способность, которая ему нужна здесь и сейчас. "В целом, методика оценки вызывает вопросы, так как нет данных о показателях ping, голосовых вызовов и upload-скорости. Этим показателям мы традиционно уделяем большое внимание при строительстве и модернизации сети, так как клиенты не только качают, но говорят и загружают", - резюмировали в пресс-службе оператора.
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москва, билайн, московский метрополитен, мобильная связь
Москва, Билайн, Московский метрополитен, мобильная связь

Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтанция "Сокольники" Большой кольцевой линии
Станция Сокольники Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Билайн оказался в лидерах по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на итоги исследования компания DMTeL.
Данное исследование впервые было проведено на территории Московского метрополитена.
"Средняя скорость загрузки имеет очень небольшое влияние на конечного потребителя услуги, так как сервисов, которым необходимо более 12 мегабит в секунду, пока практически нет. Здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 мегабит в секунду абонент получал всегда и везде. Так, например, согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube билайн находится на первой позиции", - рассказали в пресс-службе билайна.
Там пояснили, что "умные алгоритмы" сети дают клиенту ту пропускную способность, которая ему нужна здесь и сейчас.
«
"В целом, методика оценки вызывает вопросы, так как нет данных о показателях ping, голосовых вызовов и upload-скорости. Этим показателям мы традиционно уделяем большое внимание при строительстве и модернизации сети, так как клиенты не только качают, но говорят и загружают", - резюмировали в пресс-службе оператора.
 
МоскваБилайнМосковский метрополитенмобильная связь
 
 
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