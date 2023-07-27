https://ria.ru/20230727/bilayn-1886544629.html

Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы

Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы - РИА Новости, 27.07.2023

Билайн стал лидером по доступности мобильного интернета в метро Москвы

Билайн оказался в лидерах по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:58

2023-07-27T10:58

2023-07-27T11:11

москва

билайн

московский метрополитен

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886545237_0:64:3167:1845_1920x0_80_0_0_6b318c15bd5fbaad409213dd42426953.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Билайн оказался в лидерах по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на итоги исследования компания DMTeL. Данное исследование впервые было проведено на территории Московского метрополитена. "Средняя скорость загрузки имеет очень небольшое влияние на конечного потребителя услуги, так как сервисов, которым необходимо более 12 мегабит в секунду, пока практически нет. Здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 мегабит в секунду абонент получал всегда и везде. Так, например, согласно исследованию DMTel, по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube билайн находится на первой позиции", - рассказали в пресс-службе билайна. Там пояснили, что "умные алгоритмы" сети дают клиенту ту пропускную способность, которая ему нужна здесь и сейчас. "В целом, методика оценки вызывает вопросы, так как нет данных о показателях ping, голосовых вызовов и upload-скорости. Этим показателям мы традиционно уделяем большое внимание при строительстве и модернизации сети, так как клиенты не только качают, но говорят и загружают", - резюмировали в пресс-службе оператора.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, билайн, московский метрополитен, мобильная связь