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Белгородская область получит средства на закупку автобусов, заявил Гладков - РИА Новости, 27.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:49 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/avtobusy-1886564154.html
Белгородская область получит средства на закупку автобусов, заявил Гладков
Белгородская область получит средства на закупку автобусов, заявил Гладков - РИА Новости, 27.07.2023
Белгородская область получит средства на закупку автобусов, заявил Гладков
Белгородская область получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета на приобретение 47 автобусов для Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:49
2023-07-27T11:49
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Белгородская область получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета на приобретение 47 автобусов для Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте". "Правительство Российской Федерации одобрило заявку Белгородской области на получение 600 миллионов рублей на приобретение 47 автобусов. Автобусы большой вместимости придут и начнут работать на маршрутах в Белгороде, в Старом Осколе, в Алексеевке – это будут автобусы средней и малой вместимости", - сообщил Гладков. Он также отметил, что вторая заявка, которая сейчас находится на рассмотрении, – это 350 миллионов рублей, которые также пойдут на приобретение автобусов в другие населенные пункты, в том числе в Яковлевский округ. "Надеюсь, что тоже положительное решение будет принято и наши жители, то есть вы, дорогие друзья, почувствуете разницу между тем пассажирским транспортом, который находится на сегодняшний момент на рейсах, и тем новым, который в ближайшее время начнет работать", - подчеркнул глава региона.
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вячеслав гладков, белгород, старый оскол
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Старый Оскол
Белгородская область получит средства на закупку автобусов, заявил Гладков

Гладков: Белгородская область получит 600 миллионов рублей на закупку 47 автобусов

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Белгородская область получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета на приобретение 47 автобусов для Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте".
«
"Правительство Российской Федерации одобрило заявку Белгородской области на получение 600 миллионов рублей на приобретение 47 автобусов. Автобусы большой вместимости придут и начнут работать на маршрутах в Белгороде, в Старом Осколе, в Алексеевке – это будут автобусы средней и малой вместимости", - сообщил Гладков.
Он также отметил, что вторая заявка, которая сейчас находится на рассмотрении, – это 350 миллионов рублей, которые также пойдут на приобретение автобусов в другие населенные пункты, в том числе в Яковлевский округ.
"Надеюсь, что тоже положительное решение будет принято и наши жители, то есть вы, дорогие друзья, почувствуете разницу между тем пассажирским транспортом, который находится на сегодняшний момент на рейсах, и тем новым, который в ближайшее время начнет работать", - подчеркнул глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородСтарый Оскол
 
 
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