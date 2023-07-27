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На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, есть погибшие - РИА Новости, 27.07.2023
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20:21 27.07.2023 (обновлено: 20:25 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/avariya-1886720437.html
На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, есть погибшие
На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, есть погибшие - РИА Новости, 27.07.2023
На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, есть погибшие
Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека, сообщило региональное... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:21
2023-07-27T20:25
происшествия
ставропольский край
минеральные воды
буденновск
северо-кавказская железная дорога
гибдд мвд рф
авто
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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека, сообщило региональное управление ГИБДД. "По предварительным данным, 27 июля около 17.40 мск на железнодорожном переезде, проходящем через 28-й километр автодороги "Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск" (хутор Новомихайловский), водитель автомобиля "Лада Гранта" проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где произошло столкновение с локомотивом", - говорится в сообщении. Отмечается, что состав протащил легковой автомобиль несколько метров, в результате от полученных травм на месте скончались 30-летний водитель и его 65-летняя мать. По данным Северо-Кавказской железной дороги, авария произошла с участием пригородного поезда Минеральные Воды – Буденновск, она не повлияла на движение других поездов.
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ставропольский край
минеральные воды
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происшествия, ставропольский край, минеральные воды, буденновск, северо-кавказская железная дорога, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Ставропольский край, Минеральные Воды, Буденновск, Северо-Кавказская железная дорога, ГИБДД МВД РФ, Авто
На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, есть погибшие

На Ставрополье легковушка столкнулась с электричкой, погибли два человека

© Фото : Госавтоинспекция Ставропольского краяНа месте ДТП в Георгиевском округе Ставропольского края
На месте ДТП в Георгиевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставропольского края
На месте ДТП в Георгиевском округе Ставропольского края
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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека, сообщило региональное управление ГИБДД.
"По предварительным данным, 27 июля около 17.40 мск на железнодорожном переезде, проходящем через 28-й километр автодороги "Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск" (хутор Новомихайловский), водитель автомобиля "Лада Гранта" проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где произошло столкновение с локомотивом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состав протащил легковой автомобиль несколько метров, в результате от полученных травм на месте скончались 30-летний водитель и его 65-летняя мать.
По данным Северо-Кавказской железной дороги, авария произошла с участием пригородного поезда Минеральные ВодыБуденновск, она не повлияла на движение других поездов.
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ПроисшествияСтавропольский крайМинеральные ВодыБуденновскСеверо-Кавказская железная дорогаГИБДД МВД РФАвто
 
 
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