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Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки

Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 27.07.2023

Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки

Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали за двое суток четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, уничтожено более 120 украинских военнослужащих, сообщили в четверг РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:59

2023-07-27T13:59

2023-07-27T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

клещеевка

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали за двое суток четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, уничтожено более 120 украинских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."За последние двое суток на данном направлении (донецком - ред.) подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой народной республики. В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль "Козак", - сказали в министерстве.

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика