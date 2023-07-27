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Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 27.07.2023 (обновлено: 14:25 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ataki-1886608464.html
Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки
Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 27.07.2023
Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки
Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали за двое суток четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, уничтожено более 120 украинских военнослужащих, сообщили в четверг РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:59
2023-07-27T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
клещеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали за двое суток четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, уничтожено более 120 украинских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."За последние двое суток на данном направлении (донецком - ред.) подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой народной республики. В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль "Козак", - сказали в министерстве.
клещеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны: ВС России сорвали за двое суток четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийские войска
Российские войска - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российские войска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали за двое суток четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, уничтожено более 120 украинских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"За последние двое суток на данном направлении (донецком - ред.) подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой народной республики. В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль "Козак", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКлещеевкаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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