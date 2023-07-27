https://ria.ru/20230727/ataka-1886614484.html
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 27.07.2023
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:22
2023-07-27T14:22
2023-07-27T14:32
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c467094eeefc5464ce7889f827647b96.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России. "На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны. Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районе Угледара и Макаровки в ДНР, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы у Старомайорского.
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886611307.html
россия
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9963d9843f29ddb33e9d216849ae9a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР
Группировка ВС России "Восток" поразила до 16 украинских боевиков у Урожайного в ДНР