https://ria.ru/20230727/ataka-1886614484.html

ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР

ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 27.07.2023

ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР

Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:22

2023-07-27T14:22

2023-07-27T14:32

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

угледар

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России. "На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны. Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районе Угледара и Макаровки в ДНР, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы у Старомайорского.

https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886611307.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность