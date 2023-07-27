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ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 27.07.2023 (обновлено: 14:32 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ataka-1886614484.html
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР - РИА Новости, 27.07.2023
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:22
2023-07-27T14:32
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России. "На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны. Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районе Угледара и Макаровки в ДНР, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы у Старомайорского.
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886611307.html
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россия, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР

Группировка ВС России "Восток" поразила до 16 украинских боевиков у Урожайного в ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Урожайного в ДНР, уничтожила до 16 украинских военных и две бронемашины, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России.
"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики. Уничтожено до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районе Угледара и Макаровки в ДНР, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы у Старомайорского.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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