https://ria.ru/20230727/arest-1886703638.html
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки - РИА Новости, 27.07.2023
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки
Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:48
2023-07-27T18:48
2023-07-27T18:48
происшествия
волгоград
волгоградская область
авто
гибдд мвд рф
chevrolet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на четверг мимо сотрудников ГАИ в центре Волгограда проехал Chevrolet Camaro, пассажир которого внезапно стал стрелять из окна автомобиля в воздух. Полицейским удалось догнать машину, за рулем оказалась 28-летняя девушка, пассажира доставили в отдел для разбирательства. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство и изъят травматический пистолет. "Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде трех суток административного ареста и денежного штрафа в сумме 40 тысяч рублей, с конфискацией оружия на 1,5 года", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20230725/strelba-1886278392.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, авто, гибдд мвд рф, chevrolet
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Авто, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки
Суд арестовал жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки