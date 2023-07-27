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Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки

Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки - РИА Новости, 27.07.2023

Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки

Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:48

2023-07-27T18:48

2023-07-27T18:48

происшествия

волгоград

волгоградская область

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гибдд мвд рф

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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на четверг мимо сотрудников ГАИ в центре Волгограда проехал Chevrolet Camaro, пассажир которого внезапно стал стрелять из окна автомобиля в воздух. Полицейским удалось догнать машину, за рулем оказалась 28-летняя девушка, пассажира доставили в отдел для разбирательства. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство и изъят травматический пистолет. "Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде трех суток административного ареста и денежного штрафа в сумме 40 тысяч рублей, с конфискацией оружия на 1,5 года", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20230725/strelba-1886278392.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, авто, гибдд мвд рф, chevrolet