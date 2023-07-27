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Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки - РИА Новости, 27.07.2023
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18:48 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/arest-1886703638.html
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки - РИА Новости, 27.07.2023
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки
Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:48
2023-07-27T18:48
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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в ночь на четверг мимо сотрудников ГАИ в центре Волгограда проехал Chevrolet Camaro, пассажир которого внезапно стал стрелять из окна автомобиля в воздух. Полицейским удалось догнать машину, за рулем оказалась 28-летняя девушка, пассажира доставили в отдел для разбирательства. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство и изъят травматический пистолет. "Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде трех суток административного ареста и денежного штрафа в сумме 40 тысяч рублей, с конфискацией оружия на 1,5 года", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, авто, гибдд мвд рф, chevrolet
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Авто, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet
Жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки

Суд арестовал жителя Волгограда арестовали на трое суток за стрельбу из окна иномарки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Суд арестовал жителя Волгограда на трое суток за стрельбу из травматического пистолета из автомобиля в центре города, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на четверг мимо сотрудников ГАИ в центре Волгограда проехал Chevrolet Camaro, пассажир которого внезапно стал стрелять из окна автомобиля в воздух. Полицейским удалось догнать машину, за рулем оказалась 28-летняя девушка, пассажира доставили в отдел для разбирательства. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство и изъят травматический пистолет.
"Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде трех суток административного ареста и денежного штрафа в сумме 40 тысяч рублей, с конфискацией оружия на 1,5 года", - говорится в сообщении полиции.
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