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Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/akhmat-1886535893.html
Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО
Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО
Свыше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне проведения спецоперации, написал в соцсети глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:14
2023-07-27T10:14
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
магомед даудов
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл – РИА Новости. Свыше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне проведения спецоперации, написал в соцсети глава региона Рамзан Кадыров. "С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", — написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона отметил, что чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта. "Наиболее сложными участками считаются Бахмутское и Ореховское направления, где враг регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны. Об этом на совещании с членами регионального оперативного штаба по проведению СВО и представителями силовых ведомств сообщил руководитель штаба Магомед Даудов", - добавил он.
https://ria.ru/20230709/spetsperatsiya-1883159494.html
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рамзан кадыров, магомед даудов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Безопасность
Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО

Кадыров заявил, что в зоне СВО находятся свыше семи тысяч чеченских бойцов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат" на кременском участке фронта в Донбассе
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл – РИА Новости. Свыше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне проведения спецоперации, написал в соцсети глава региона Рамзан Кадыров.
"С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", — написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".
Глава региона отметил, что чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.
"Наиболее сложными участками считаются Бахмутское и Ореховское направления, где враг регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны. Об этом на совещании с членами регионального оперативного штаба по проведению СВО и представителями силовых ведомств сообщил руководитель штаба Магомед Даудов", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровМагомед ДаудовБезопасность
 
 
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