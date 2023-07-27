https://ria.ru/20230727/akhmat-1886535893.html

Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО

Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023

Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО

Свыше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне проведения спецоперации, написал в соцсети глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:14

2023-07-27T10:14

2023-07-27T10:14

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

магомед даудов

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 27 июл – РИА Новости. Свыше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне проведения спецоперации, написал в соцсети глава региона Рамзан Кадыров. "С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", — написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте". Глава региона отметил, что чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта. "Наиболее сложными участками считаются Бахмутское и Ореховское направления, где враг регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны. Об этом на совещании с членами регионального оперативного штаба по проведению СВО и представителями силовых ведомств сообщил руководитель штаба Магомед Даудов", - добавил он.

https://ria.ru/20230709/spetsperatsiya-1883159494.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рамзан кадыров, магомед даудов, безопасность