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В "Росконгрессе" указали, от чего будет зависеть развитие Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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07:32 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/afrika-1886517535.html
В "Росконгрессе" указали, от чего будет зависеть развитие Африки
В "Росконгрессе" указали, от чего будет зависеть развитие Африки - РИА Новости, 27.07.2023
В "Росконгрессе" указали, от чего будет зависеть развитие Африки
Несмотря на то, что Африка - динамично развивающийся континент, многим ее странам для дальнейшего роста надо решить множество задач – провести, в частности,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:32
2023-07-27T07:32
африка
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что Африка - динамично развивающийся континент, многим ее странам для дальнейшего роста надо решить множество задач – провести, в частности, структурные реформы, расширить внутриафриканскую торговлю и увеличить инвестиции в цифровизацию, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", который имеется в распоряжении РИА новости. "Африка - динамично развивающийся континент, но многим странам для дальнейшего роста надо решить множество задач, включая борьбу с инфляцией и чрезмерной долговой нагрузкой, провести структурные реформы, а также расширить внутриафриканскую торговлю", - указывается в докладе. Преобладающая экспортно-сырьевая модель национальных экономик делает африканские страны чрезвычайно зависимыми от колебаний мировых цен и общемировых кризисов, замечают авторы исследования. Уйти от этого, повысить устойчивость экономик, по их мнению, "можно за счет увеличения внутриафриканской торговли". "Особенно продукцией обрабатывающей промышленности, для защиты экономики от волатильных цен на сырьевые товары", - подчеркивается в докладе. Необходимо также ускорить структурные реформы и увеличить инвестиции в цифровизацию, которые дадут возможность повысить прозрачность системы государственных финансов и сократить незаконные денежные потоки, делается вывод в подготовленном исследовании. Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка", в мире
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", В мире
В "Росконгрессе" указали, от чего будет зависеть развитие Африки

"Росконгресс": развитие стран Африки зависит от структурных реформ и расширения торговли

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаги государств-участников на II Саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге
Флаги государств-участников на II Саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаги государств-участников на II Саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что Африка - динамично развивающийся континент, многим ее странам для дальнейшего роста надо решить множество задач – провести, в частности, структурные реформы, расширить внутриафриканскую торговлю и увеличить инвестиции в цифровизацию, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", который имеется в распоряжении РИА новости.
«
"Африка - динамично развивающийся континент, но многим странам для дальнейшего роста надо решить множество задач, включая борьбу с инфляцией и чрезмерной долговой нагрузкой, провести структурные реформы, а также расширить внутриафриканскую торговлю", - указывается в докладе.
Преобладающая экспортно-сырьевая модель национальных экономик делает африканские страны чрезвычайно зависимыми от колебаний мировых цен и общемировых кризисов, замечают авторы исследования. Уйти от этого, повысить устойчивость экономик, по их мнению, "можно за счет увеличения внутриафриканской торговли".
"Особенно продукцией обрабатывающей промышленности, для защиты экономики от волатильных цен на сырьевые товары", - подчеркивается в докладе.
Необходимо также ускорить структурные реформы и увеличить инвестиции в цифровизацию, которые дадут возможность повысить прозрачность системы государственных финансов и сократить незаконные денежные потоки, делается вывод в подготовленном исследовании.
Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Саммит "Россия – Африка"
04:05
 
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